В минкульте Башкирии опровергли сообщение о нежелании присваивать имя Нуриева театру

На сайте минкульта Башкирии появилось сообщение о том, что новость, размещенная на портале Ufa1 об этом, недостоверна.

Журналисты написали заметку, что в ведомстве отказываются присваивать Башкирскому государственному театру оперы и балета имя Рудольфа Нуриева. В опубликованной информации отмечается, что представители министерства культуры РБ никаких комментариев не давали, и что вся инициатива шла от главы Башкирии и деятелей культуры.

«Следовательно, инициатива уже проявлена и вопрос о присвоении имени Рудольфа Нуриева Башкирскому государственному театру оперы и балета уже находится на рассмотрении Комиссии по вопросам увековечения памяти и чествования выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие РБ. В работе Комиссии есть свои сроки и порядок рассмотрения», – отмечают в ведомстве.