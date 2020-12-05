Фильм режиссера из Башкирии вошел в шорт-листы двенадцати фестивалей

Фильм режиссера из Башкирии вошел в шорт-листы двенадцати фестивалей

Вчера, 14:30КультураТатьяна МайороваPhoto: скриншот из фильма
Короткометражная картина «Подарок», снятая режиссером из Башкирии Радиком Кудояровым, продолжает закреплять свой успех на кинофестивалях.

На днях стало известно, что новый короткометражный фильм режиссера Радика Кудоярова «Подарок» вошел в шорт-листы двенадцати кинофестивалей.

Картина уже получила несколько призов. Наиболее важными из них, по мнению мастера, являются призы «Лучшая операторская работа» (Московский фестиваль короткометражных фильмов), «За лучшую актерскую работу» (Мальта), а также «Второй лучший фильм», «Лучшая операторская работа» (Португалия). А буквально сегодня стало известно, что фильм "Подарок" прошел в финал Russian Film Week в Великобритании.

Фильм Радика Кудоярова основан на реальных событиях. Действие разворачивается на Рождество в годы Великой Отечественной войны: отец дарит сыну винтовку и предлагает из нее пострелять на ближайшей поляне. Мальчик бежит опробовать подарок и встречает на поляне военнопленных.

Кудояров уточнил в интервью «Российской газете», что эта короткометражка является частью будущего полднометражного фильма.

Напомним, Радик Кудояров известен фильмами и архивными исследованиями судеб Рудольфа Нуреева, генерала Минигали Шаймуратова, Шарля де Голля и других выдающихся личностей.

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