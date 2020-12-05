Фильм режиссера из Башкирии вошел в шорт-листы двенадцати фестивалей

Картина уже получила несколько призов. Наиболее важными из них, по мнению мастера, являются призы «Лучшая операторская работа» (Московский фестиваль короткометражных фильмов), «За лучшую актерскую работу» (Мальта), а также «Второй лучший фильм», «Лучшая операторская работа» (Португалия). А буквально сегодня стало известно, что фильм "Подарок" прошел в финал Russian Film Week в Великобритании.