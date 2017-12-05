Глава Башкирии: У нас еще очень тонкий слой людей, ценящих настоящую музыку

Рустэм Хамитов рассказал, какие усилия прилагаются для развития культуры.

Сегодня, 5 декабря, в Башкирском государственном театре оперы и балета, в Уфе, прошло III Республиканское совещание по культуре «Сохранение и развитие системы непрерывного образования в сфере культуры – приоритетная задача органов власти всех уровней». Руководил мероприятием глава региона Рустэм Хамитов.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, перед началом заседания Рустэм Хамитов в сопровождении министра культуры республики Амины Шафиковой и директора колледжа Минивалия Сафина посетил средний специальный музыкальный колледж при Уфимском государственном институте искусств, которому в этом году исполнилось 45 лет. Высоким гостям показали выступления учеников колледжа, в котором собраны музыкально одаренные дети, проживающие в городах и сельских районах Башкирии, отсюда они имеют возможность поступить дальше на учебу в вуз.

Директор колледжа Минивалий Сафин рассказал гостям, что материальная база учебного заведения постоянно обновляется, приобретаются новые инструменты. Наглядным подтверждением его словам стал проведенный телемост с Музыкальной школой юных талантов Владимира Спивакова, созданной на базе Салаватского музыкального колледжа.

Рустэму Хамитову увиденное очень понравилось. Он отметил, что работа в режиме видеоконференции – это хороший вариант для проведения консультаций, обмена опытом с другими музыкальными учебными заведениями.

Воспитанники колледжа устроили для высоких гостей небольшой концерт, а потом задали им свои вопросы о перспективах развития учебного заведения. Гости во время общения с детьми постоянно улыбались.

– Я люблю музыку. Когда есть такая возможность, бываю на концертах классической музыки. Всегда думаю о том, что нам нужно больше музыкантов, нужны мощные оркестры, передовая культура. И стараюсь то, что от меня зависит, в этой части делать. Мы постепенно движемся вперед – увеличиваем финансирование, покупаем инструменты, пускай немного, но поднимаем заработную плату, – сказал Рустэм Хамитов. – Хотелось бы, чтобы было больше ребят, приобщенных к музыке, культуре. У нас, честно скажем, еще очень тонкий слой людей, которые интересуются настоящей музыкой, глубоко ее знают. На концертах выдающихся исполнителей у нас в лучшем случае – три четверти зала. Это говорит о том, что нам с вами еще трудиться и трудиться, и работа эта нескончаемая.