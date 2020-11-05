Певица Алсу из Башкирии зарегистрировала сценическое имя дочери Микеллы

Напоминим, дочь Алсу Микелла Абрамова в возрасте 10 лет стала победительницей шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети», за нее проголосовало свыше 50% телезрителей. Этим результатом остались недовольны многие известные артисты, заявившие, что итоги зрительского голосования аномально высокие. После этого руководители Первого канала решили провести технический аудит, чтобы развеять все слухи и сомнения. Согласно информации официального отчета, при голосовании не было DDoS или других хакерских атак. Позже Алсу призналась, что покупала голоса, но делала это в рамках правил конкурса.