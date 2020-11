Певица Алсу из Башкирии зарегистрировала сценическое имя дочери Микеллы

Уроженка Башкирии и популярная певица Алсу зарегистрировала несколько псевдонимов для своей дочери Микеллы. Как сообщает telegram-канал Mash, так, вероятнее всего, родители девочки готовят её к выходу на большую сцену.

В сообщении указано, что Алсу зарегистрировала такие варианты псевдонимов, как Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova. Теперь семья сможет под данными товарными знаками выпускать парфюмерию, одежду и другие товары и услуги. Также по данным telegram-канала, предприятия главы семейства бизнесмена Яна Абрамова сейчас несут убытки. Так, за 2019 год в ЗАО «Ричленд-плаза» убыток составляет 8 миллионов, в «Тат-плаза» — на 26. Напоминим, дочь Алсу Микелла Абрамова в возрасте 10 лет стала победительницей шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети», за нее проголосовало свыше 50% телезрителей. Этим результатом остались недовольны многие известные артисты, заявившие, что итоги зрительского голосования аномально высокие. После этого руководители Первого канала решили провести технический аудит, чтобы развеять все слухи и сомнения. Согласно информации официального отчета, при голосовании не было DDoS или других хакерских атак. Позже Алсу призналась, что покупала голоса, но делала это в рамках правил конкурса.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter