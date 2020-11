Элвин Грей устроил конкурс для поклонников

Певец из Башкирии Элвин Грей в соцсетях объявил для поклонников конкурс.

Артист предложил поклонникам записать видео на новую песню «Мишутки», которую он исполнил вместе с Динарой Амировой. Лучшие видеоролики они разместят у себя на страницах в соцсетях. Друзья, в тик-токе уже появился отрывок нашей новой песни «Мишутки». Снимайте дуэты с нами и выкладывайте в сторис. Отмечайте нас, и самые яркие попадут к нам на страницу, пишет певец. В свои сторис он выложил отрывок песни в исполнении Динары Амировой. Photo: Instagram Элвина Грея Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров назначил Элвина Грея советником по вопросам развития культуры и молодёжной политики при главе республики.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter