Элвин Грей устроил конкурс для поклонников

Артист предложил поклонникам записать видео на новую песню «Мишутки», которую он исполнил вместе с Динарой Амировой. Лучшие видеоролики они разместят у себя на страницах в соцсетях.
Друзья, в тик-токе уже появился отрывок нашей новой песни «Мишутки». Снимайте дуэты с нами и выкладывайте в сторис. Отмечайте нас, и самые яркие попадут к нам на страницу, пишет певец.
В свои сторис он выложил отрывок песни в исполнении Динары Амировой.
Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров назначил Элвина Грея советником по вопросам развития культуры и молодёжной политики при главе республики.