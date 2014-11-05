Второе уфимское колесо обозрения вознесется на десять метров выше
5 ноября 2014, 16:19Культура
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Вскоре уфимцы и гости столицы смогут полюбоваться красотами старой части города с высоты птичьего полета. Еще одно колесо обозрения, на этот раз высотой 58 метров, должно появиться в Уфе до начала Нового года. Новый объект превосходит установленный на Горсовете на 10 метров.
Аттракцион планируют разместить в микрорайоне Зеленая роща между торговым комплексом «Иремель» и одноименной гостиницей. Кроме того, на площадке у подножия сооружения расположится детский городок с аттракционами.
Все необходимые конструкции уже доставлены в столицу Башкирии. Кабинки нового колеса будут закрытыми, стекла на них тонируют.
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