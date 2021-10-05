Дельфин представит в Уфе абсолютно новую электрическую программу

Лирика Дельфина - это слова-лезвия, которые нежно пронзают каждого слушателя и оставляют след в сердце. Навсегда. Это та самая «интеллектуальная музыка», которая не просто ложиться на слух, она заставляет думать, заставляет сопереживать и, проникая в самое сердце, достигает самых потаенных уголков души.