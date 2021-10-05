Дельфин представит в Уфе абсолютно новую электрическую программу

Дельфин представит в Уфе абсолютно новую электрическую программу
Дельфин представит в Уфе абсолютно новую электрическую программу
Вчера, 14:38КультураФото: https://dolphin-live.ru/
28 ноября в Уфе состоится концерт Дельфина.

Музыкант везёт абсолютно новую электрическую программу.

Очень сложно подобрать точные слова, способные отобразить подробности и рассказать об особенных моментах новой программы - передать все взрывные моменты, всю палитру звука, света, визуального ряда - просто невозможно…

Это нужно увидеть и услышать, это нужно прочувствовать.

Фото:https://dolphin-live.ru/

Специальный сет-лист концерта - это до идеала продуманное музыкальное полотно.

Яркие брызги ломанных битов, резкие мазки гитарных партий, четко прорисованный электронный ритм и колкие тексты.

Фото:https://dolphin-live.ru/

Лирика Дельфина - это слова-лезвия, которые нежно пронзают каждого слушателя и оставляют след в сердце. Навсегда. Это та самая «интеллектуальная музыка», которая не просто ложиться на слух, она заставляет думать, заставляет сопереживать и, проникая в самое сердце, достигает самых потаенных уголков души.

Если вы однажды оказались на концерте Дельфина - поверьте, вы придете еще и еще раз... За «этими самыми необыкновенными эмоциями.

Билеты здесь: https://dolphin-live.ru/ufa

Материалы по теме:
концерт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы