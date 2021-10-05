Дельфин представит в Уфе абсолютно новую электрическую программу

Музыкант везёт абсолютно новую электрическую программу.
Очень сложно подобрать точные слова, способные отобразить подробности и рассказать об особенных моментах новой программы - передать все взрывные моменты, всю палитру звука, света, визуального ряда - просто невозможно…
Это нужно увидеть и услышать, это нужно прочувствовать.
Специальный сет-лист концерта - это до идеала продуманное музыкальное полотно.
Яркие брызги ломанных битов, резкие мазки гитарных партий, четко прорисованный электронный ритм и колкие тексты.
Лирика Дельфина - это слова-лезвия, которые нежно пронзают каждого слушателя и оставляют след в сердце. Навсегда. Это та самая «интеллектуальная музыка», которая не просто ложиться на слух, она заставляет думать, заставляет сопереживать и, проникая в самое сердце, достигает самых потаенных уголков души.
Если вы однажды оказались на концерте Дельфина - поверьте, вы придете еще и еще раз... За «этими самыми необыкновенными эмоциями.
Билеты здесь: https://dolphin-live.ru/ufa