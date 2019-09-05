Художник не должен быть голодным: Талантливой молодежи Башкирии дадут грант

Классический постулат о том, что творец должен недоедать, чтобы красиво творить, остается в прошлом. В Башкирии, начиная с сентября 2019 года, для поддержки талантливой молодежи в области театрального, музыкального, хореографического и изобразительного искусства будут выделять грант в сумме 50 миллионов рублей.