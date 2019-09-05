Художник не должен быть голодным: Талантливой молодежи Башкирии дадут грант
Вчера, 10:58КультураМарат ГареевФото: pixabay.com
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Сумма ежегодной помощи молодым деятелям искусства – 50 миллионов рублей.
Сюжеты: Эксклюзив
Классический постулат о том, что творец должен недоедать, чтобы красиво творить, остается в прошлом. В Башкирии, начиная с сентября 2019 года, для поддержки талантливой молодежи в области театрального, музыкального, хореографического и изобразительного искусства будут выделять грант в сумме 50 миллионов рублей.
Соответствующий указ врио главы республики подписан накануне, 3 сентября. Правительство республики в ближайшее время разработает порядок – как и кому будет положена помощь, на что и как расходование денег будут контролировать.
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