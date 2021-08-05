Премьера фильма с уфимским актером пройдет на Венецианском кинофестивале

Премьера фильма с уфимским актером пройдет на Венецианском кинофестивале
Премьера фильма с уфимским актером пройдет на Венецианском кинофестивале
Вчера, 16:16КультураАндрей КоролевФото: kinopoisk.ru
Фильм совместного производства России, Эстонии и Франции впервые покажут в сентябре в основном конкурсе всемирно известного кинофестиваля.

В основной конкурс Венецианского кинофестиваля попал фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». Одну из ролей в нем исполнил Аскар Нигамедзянов («Мир! Дружба! Жвачка! , «Колл-центр») — актер из Уфы, воспитанник местной студии Константина Хабенского. В 2019 году он закончил Школу-студию МХАТ, ныне — актер Театра на Малой Бронной.

Как сообщает «Искусство кино», фильм рассказывает о сотруднике правоохранительных органов Волконогове (Юра Борисов), которого объявляют преступником. Вскоре к нему является вестник с того света и предупреждает, что после смерти тот попадет в ад, если не раскается и не получит прощение хотя бы одного человека. Сценарий написано совместно с оператором Мартом Таниэлем («Интимные места», «Человек, который удивил всех»), над костюмами работали Сергей Февралев («Скиф», «Северный ветер») и Надежда Васильева (художник по костюмам большинства фильмов Алексея Балабанова).

Фото:kinopoisk.ru

Производством фильма занимались Россия, Эстония и Франция. Как сообщает ТАСС, его международными продажами займется французская компания «Memento International», которая работает с фестивальным кино («Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Лицо» Малгожаты Шумовской, «Овсянки» Алексея Федорченко)

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