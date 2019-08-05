В Уфе покажут новый фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде»

Поиски себя в зрелом возрасте и попытка справиться с разочарованием от того, что не все мечты сбылись, приобретают для работников Голливуда поистине драматический оттенок, а героям новой истории Тарантино придется в буквальном смысле бороться за место под солнцем.

Как отмечает кинокритик Антон Долин, актерский дуэт Ди Каприо и Питта, которых синефилы видели уже в любых ролях (в том числе у Тарантино), вышибает искру, от которой невозможно не вспыхнуть, а сам фильм наполнен отсылками к кинематографу и поп-культуре эпохи, тщательным образом воссоздан ее звуковой портрет, одежда и декорации. При этом Тарантино по-прежнему умеет мыслить и разговаривать цитатами, и на этот раз имеет смысл прислушаться к сути высказывания: «Однажды… в Голливуде» — фильм о том, на какие чудеса способно кино, и о том, как этот прекрасный искусственный мир может положить на лопатки реальность, в которой вынужденно обитаем все мы.