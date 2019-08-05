В Уфе покажут новый фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде»
Главные роли в картине сыграли Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.
События разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году: фильм рассказывает историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона.
Поиски себя в зрелом возрасте и попытка справиться с разочарованием от того, что не все мечты сбылись, приобретают для работников Голливуда поистине драматический оттенок, а героям новой истории Тарантино придется в буквальном смысле бороться за место под солнцем.
Как отмечает кинокритик Антон Долин, актерский дуэт Ди Каприо и Питта, которых синефилы видели уже в любых ролях (в том числе у Тарантино), вышибает искру, от которой невозможно не вспыхнуть, а сам фильм наполнен отсылками к кинематографу и поп-культуре эпохи, тщательным образом воссоздан ее звуковой портрет, одежда и декорации. При этом Тарантино по-прежнему умеет мыслить и разговаривать цитатами, и на этот раз имеет смысл прислушаться к сути высказывания: «Однажды… в Голливуде» — фильм о том, на какие чудеса способно кино, и о том, как этот прекрасный искусственный мир может положить на лопатки реальность, в которой вынужденно обитаем все мы.
Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале в этом году, после чего зрители устроили режиссеру овацию. В уфимских кинотеатрах «Однажды в… Голливуде» можно будет посмотреть с 8 августа, фильм выходит с возрастным маркером 18+.