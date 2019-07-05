В Уфу на фестиваль «Серебряный Акбузат» приедет звезда сериала «Великолепный век»

Специальный гость фестиваля — иракский актер Селим Байрактар, сыгравший роль Сюмбюль-ага в сериале «Великолепный век». Также в числе приглашенных — российские актеры театра и кино Данил Спиваковский и Сергей Никоненко.

В программе фестиваля — 48 фильмов из России, Индии, Ирана, Индонезии, Непала, Литвы, Франции, Польши, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Африки и Австралии. Фильмом-открытием станет кинолента Булата Юсупова «Первая республика». Вход на все фильмы фестиваля будет бесплатным, показы пройдут в кинотеатре «Родина».

В конкурсной программе участвуют шесть фильмов от Башкирии — «Когда шел снег» (реж. Роман Пожидаев), «Внеклассный урок» (реж. Руслан Юлтаев), «Асия» (реж. Динара Абдрашитова), «Дикарь» (реж. Фарзана Утарбаева), «Виртуоз» (реж. Радик Кильмухаметов), «О чем грустит наш дом» (реж. Кирстен Гайнет).

В рамках внеконкурсной программы пройдут показы башкирских игровых и анимационных короткометражек последних лет, игровых и документальных фильмов российского и зарубежного производства, ретроспектива основоположника башкирского кино Амира Абдразакова. Также запланированы творческие встречи с видными деятелями киноискусства, в частности, с культовым польским кинорежиссером Кшиштофом Занусси.