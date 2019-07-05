Куда сходить в выходные 6–7 июля: Тарковский снова в кино, цветные камни - в музее

6 июля. Кино «Зеркало»

Повторный прокат самого личного и самого загадочного фильма Андрея Тарковского. Фильм о поиске, детских впечатлениях, внезапно врывающихся в жизнь взрослого человека, мистике повседневности и попытках вспомнить самое главное, потерявшееся за каждодневными заботами и обыденностью. «Запечатленное время» — как режиссер и определял саму суть кинематографа.

Место: Галерея «Арт» (ул. Чернышевского, 75). Время: 19.00. Цена: 250 рублей.

6 июля. Выставка «Цветные камни Южного Урала»

Выставка посвящена минеральному сырью, которое используется для производства различных архитектурных, строительных и художественных изделий. Особое положение в зале занимают южно-уральские яшмы, по богатству и цветовой гамме не имеющие себе равных в мире. Украшением экспозиции стали образцы пейзажного родонита, малахита, нефрита и горного хрусталя.

Место: Национальный музей РБ (ул. Советская, 14). Время: с 12.00. Цена: 250 рублей.

7 июля. Кино «Паразиты»

Победитель Каннского фестиваля прошлого года, «Паразиты» — изобретательный аттракцион, который захватил не только каннское жюри, но и кинопрессу, привыкшую амбивалентно реагировать на любого фестивального победителя. История про то, как семья бедняков в полном составе устраивается на работу к богачам, делает несколько крутых сюжетных поворотов, без устали меняет интонацию и настроение, удерживая зрительское внимание до самого конца.

Место: Ultra (ул. Бакалинская, 27), Мегаполис (ул. Менделеева, 137), Галерея «Арт» (ул. Чернышевского, 75). Цена: 210 — 390 рублей.

Бонус! 8 июля. Фестиваль «Семейное счастье»

В день семьи, любви и верности пройдет семейная культурно-развлекательная программа — фестиваль «Семейное счастье». Увлекательный концерт, аниматоры, «ТелеСказка» с Аллой Кузьминой, необыкновенное велошоу от крутых мастеров. Зажигательный барбекю-баттл «Папа может всё», кулинарные мастер-классы для детей, уроки мастерства от шеф-поваров. А также «Город мастеров», творческие конкурсы и мастер-классы создадут атмосферу волшебного действия и праздника.