В Башкирии фестиваль INAYA перенесли на следующий год для «перезагрузки»

На сайте фестиваля INAYA появилось обращение организаторов этого мероприятия, в котором они уведомляют об отмене фестиваля, который намечался на июнь, и переносе своих планов на следующий год.

- Мы всей душой хотим продолжать развивать и проводить наш любимый фестиваль, который нужен и важен уже стольким людям, но в текущий период времени для продолжения работы над фестивалем нам нужны качественная «перезагрузка», поиск необходимых спонсоров, новые ресурсы и возможности. Мы хотим делать фестиваль более масштабным, более качественным, более мощным, а для этого нам действительно нужен перерыв, переосмысление, ресурсы, - заявили организаторы мероприятия.

Они сообщили, что, несмотря ни на что, этно-парк INAYA на Нугушском водохранилище продолжает существовать и принимать гостей.

Те, кто успел приобрести билеты на нынешний фестиваль, смогут вернуть их и получить деньги обратно в течение месяца.

Для справки