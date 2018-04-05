Мэр Уфы взял на себя согласование вопроса, кому достанется «22 кнопка»
Телечастоту предлагается закрепить за региональными телеканалами на законодательном уровне.
Вчера, 4 апреля, глава администрации Уфы Ирек Ялалов провел встречу с генеральным директором Национальной Ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александром Широких, одной из главных тем для обсуждения стали перспективы проекта «22 кнопки». Об этом сообщили в администрации Уфы.
На сегодняшний день самое главное – на законодательном уровне закрепить 22 кнопку за городскими и региональными телеканалами. Именно с этим вопросом Александр Широких обратился к Иреку Ялалову как к президенту Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
Мэр Уфы попросил подготовить детальную информацию по этой теме и отметил, что он тоже заинтересован в проекте.
- Данный проект достаточно актуален и для Уфы, так как городские телеканалы занимают важную нишу среди СМИ, - отметил глава города.
Во встрече также приняла участие руководитель телекомпании «Вся Уфа» Алина Сулейманова.