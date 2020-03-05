«Земфира - гений, а Сурков - сам по себе»: Литвинова высказалась о близкой подруге

Интервью актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, конечно же, не могло обойтись без вопросов о певице Земфире Рамазановой. Ксения Собчак постаралась выведать все секреты.

- Я считаю, что она дар, я к ней так и отношусь, - так Рената Литвинова отозвалась о Земфире. – У меня не возникает вопросов, кто из нас первый, и кто из нас – второй.

Ксения Собчак сыронизировала, что рядом с гением всегда должен быть простой человек, но совершенно этим не задела собеседницу.

- Я - очень простой и тихий человек. Не понимаю, как можно находиться в вечном поиске любимых людей, — ответила Рената Литвинова и дополнила, что если за Земфирой в случае болезни придется ухаживать, она на это готова.

Неуемная Ксения Собчак попросила Ренату Литвинову прокомментировать ее взаимоотношения с Владиславом Сурковым - бывшим помощником Путина, поскольку Земфиру нередко видят в компании с бывшим высокопоставленным чиновником.