«Земфира - гений, а Сурков - сам по себе»: Литвинова высказалась о близкой подруге
В интервью Ксении Собчак актриса и режиссер Рената Литвинова приоткрыла завесу тайны над некоторыми сторонами жизни Земфиры Рамазановой.
Интервью актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, конечно же, не могло обойтись без вопросов о певице Земфире Рамазановой. Ксения Собчак постаралась выведать все секреты.
- Я считаю, что она дар, я к ней так и отношусь, - так Рената Литвинова отозвалась о Земфире. – У меня не возникает вопросов, кто из нас первый, и кто из нас – второй.
Ксения Собчак сыронизировала, что рядом с гением всегда должен быть простой человек, но совершенно этим не задела собеседницу.
- Я - очень простой и тихий человек. Не понимаю, как можно находиться в вечном поиске любимых людей, — ответила Рената Литвинова и дополнила, что если за Земфирой в случае болезни придется ухаживать, она на это готова.
Неуемная Ксения Собчак попросила Ренату Литвинову прокомментировать ее взаимоотношения с Владиславом Сурковым - бывшим помощником Путина, поскольку Земфиру нередко видят в компании с бывшим высокопоставленным чиновником.
- Я не могу сказать, что с ним когда-нибудь дружила. Я дружу с Наташей (супруга Суркова — ред.). Мне кажется, он настолько сам по себе, - задумалась Рената Литвинова. - Не могу сказать, что Владислав Юрьевич дружит. Просто в важной ситуации может дать мудрый совет. Он вообще один из самых мудрейших людей, которых я встречала. Я никогда ничего не просила у Суркова, а то, что просила для других людей, говорить не могу.