Салават Фатхетдинов певцу Элвину Грею: «Я просто ему желаю, чтобы он включил мозги»

Популярный певец Салават Фатхетдинов в последнем интервью «Реальному времени» в очередной раз высказал свое отношение к коллеге по цеху Радику Юльякшину. В частности, он вспомнил вызов молодого певца, который Элвин Грей сделал три года назад. Тогда он решил поспорить с Салаватом Фатхетдиновым, кто сможет собрать больше зрителей в зале. Сейчас уважаемый певец отметил, что «пока мы не научимся уважать старших, молодые никакого уважения к себе не получат».

По словам музыканта, Радика Юльякшина он не винит и зла на него не держит. Он считает, что это была провокация, навязанная через молодого музыканта некими политиками и бизнесменами. Также Салават Фатхетдинов посоветовал включить Радику Юльякшину мозги.