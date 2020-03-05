Салават Фатхетдинов певцу Элвину Грею: «Я просто ему желаю, чтобы он включил мозги»
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Популярный певец Салават Фатхетдинов в последнем интервью «Реальному времени» в очередной раз высказал свое отношение к коллеге по цеху Радику Юльякшину. В частности, он вспомнил вызов молодого певца, который Элвин Грей сделал три года назад. Тогда он решил поспорить с Салаватом Фатхетдиновым, кто сможет собрать больше зрителей в зале. Сейчас уважаемый певец отметил, что «пока мы не научимся уважать старших, молодые никакого уважения к себе не получат».
По словам музыканта, Радика Юльякшина он не винит и зла на него не держит. Он считает, что это была провокация, навязанная через молодого музыканта некими политиками и бизнесменами. Также Салават Фатхетдинов посоветовал включить Радику Юльякшину мозги.
— Поймите, он мне не соперник, не враг и не друг. Он идет своей дорогой, а я своей. Я просто ему желаю, чтобы он включил мозги, научился уважать и делать соответствующие оценки. Как можно, не уважая старших, бросать вызов? Это ведь просто детский лепет. Я думаю, он еще подрастет, поймет, подойдет. Я всегда готов любого принять, простить и помочь, — отметил музыкант.