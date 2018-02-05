В Башкирии отмечают столетие Назара Наджми

Вековой юбилей поэта отмечают в день его рождения

Вековой юбилей поэта в Уфе отмечается в день его рождения - 5 февраля 2018 года. В этот день, в 17 часов в Зелёном зале кинотеатра «Родина» в Уфе состоится презентация фильма «Яныуҙан һәм хистән ҡойолған» (режиссер Альфия Арсланова, автор сценария Гаухар Батталова), посвящённого юбилею Назара Наджми. В 19 часов в Большом зале Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова состоится вечер его памяти. Со сцены прозвучат стихи поэта, написанные в разные годы, исполнены песни, написанные на стихи Назара Наджми – таких около пятидесяти. Многие из них положены на музыку Римом Хасановым, Загиром Исмагиловым, Нариманом Сабитовым и другими композиторами, и стали популярными в народе песнями

Среди них – наиболее известные – «Зимний романс» (особенно в исполнении Фидана Гафарова) и «Уфимские липы», музыку к которым написал композитор Рим Хасанов. «Уфимские липы» многие считают неформальным гимном столицы Башкирии.

«Поэзия как дыхание»

«Выразить наш стремительный век в наше сложное время, — отмечал Назар Наджми в интервью «Литературной газете» по случаю присуждения ему Государственной премии Российской Федерации имени A.M. Горького (1982 году, за сборники «Приглашение другу», «Дыхание» и «Стороны»), — не так просто, если учесть, что я не увлекаюсь поисками каких-то новых поэтических форм и разных психологических фокусов. Как известно, настоящая поэзия всегда едина и неразделима с природой человека. И она, поэзия, по своей сути проста и естественна, как дыхание, богата и таинственна, как человеческая душа…».

Елена Николаевская, поэтесса и автор множества переводов Назара Наджми, пишет: «Назар Наджми — один из самых любимых мною поэтов. Всегда с наслаждением работала над переводами его стихов. Ему, главное, удалось передать в строчках все человеческое его обаяние».

«Творчество Назара Наджми у нас, певцов, подчас вызывает чувство светлой ностальгии. Каждое его слово, каждая мысль облагораживает человека. Он всегда стремился к тому, чтобы все жили дружно, помогая друг другу, и песни его – о настоящей любви. Перед его творчеством я встаю на колени, и всегда буду стараться быть достойным его, петь так, чтобы быть любимым своим народом и востребованным, как он», - отмечает народный артист Российской Федерации, Башкортостана и Татарстана, лауреат Госпремии им. С. Юлаева Фидан Гафаров.

Поэт, драматург, переводчик, общественник

Назар Наджми (Назмутдинов Хабибназар Назмутдинович) - выдающийся мастер слова, народный поэт Республики Башкортостан, лауреат Государственных премий Российской Федерации имени Максима Горького и Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева, премии Республики Татарстан имени Гаяза Исхаки.

Назар Наджми родился 5 февраля 1918 года в деревне Миништы Дюртюлинского района Башкирии в бедной крестьянской семье. Учился сначала в сельской семилетней школе, затем – три года на Уфимском металлургическом рабфаке. В 1938 году поступил в Башкирский государственный педагогический институт имени К. А. Тимирязева – на факультет языка и литературы, но с третьего курса ушел на фронт. Закончить же вуз ему удалось лишь после войны. Долгие годы работал в редакциях республиканских газет и журналов («Кызыл Башкортостан», «Эзэби Башкортостан», В 1955-1956 годах был редактором «Хэнэк»). В 1955 году работал директором Башкирского академического театра драмы, ответственным секретарем, затем – с 1962 по 1968 год председателем правления Союза писателей Республики Башкортостан. Поэт вел также большую общественную работу: избирался депутатом Верховного Совета БАССР, членом правления Союза писателей БАССР и РСФСР, делегатом многих съездов писателей Российской Федерации и СССР. За свою плодотворную творческую деятельность, а также ратный труд он был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, орденом Почета, орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды и медалями.

Имя Назара Наджми стало появляться на страницах периодической печати еще с довоенных времен, с 1937 года. Окончательно же утвердился он как поэт после войны. Первая книга его стихов под названием «Капельки» вышла в 1950 году.

Назар Наджми известен, прежде всего, как поэт. Стихи его подкупают задушевностью, искренностью, глубиной мысли, афористичностью, музыкальностью. Не случайно, что многие из них положены на музыку и сейчас стали самыми популярными в народе песнями. Его популярным песням «Я живу в Нижегородке», «Ляля», «Ее зовут Зифой», «Через Белую» и другим характерен народный юмор.

Назар Наджми написал шестнадцать поэм. Другого такого примера едва ли можно найти не только в башкирской, но и в других, даже более солидных литературах. Одни из этих поэм («Березы», «Мальчик, открывающий ворота», «Баллада о песне», «У колыбели», «Одиннадцать песен о друге», «Поэт и шах», «Рубашка», «Урал») уже переведены на русский язык и стали почти хрестоматийными. Заслужили любовь читателей поэмы «Мать», «Березы», «Ворота», «Баллада о песне». Они отличаются драматизмом и балладным строем, что вносит много нового в жанр башкирского поэтического эпоса. Последние стихи поэта более тяготеют к афористичности и глубокому раздумью о жизни и людях.

В своей знаменитой поэме «Мальчик, открывающий ворота» Назар Наджми писал:

Я ворот наоткрывал без счета!

Но не знает устали певец;

Я всю жизнь стучусь,

Стучусь в ворота

Человеческих сердец…

Поэзия Наджми глубоко человечна. В десятках его произведений война предстает как чудовищное бедствие, разрушающее мечты, как трагедия, уносящая миллионы жизней. Поэмы о войне отличаются огромным внутренним напряжением. Например, в балладе «Березы» военная трагедия находит реальное воплощение в образе отца, который, получив весть о гибели сына Каюма, поверил древнему выражению – «дом с березой – дом несчастья», и срубил березы вокруг дома, утверждающая сила жизни получает олицетворение в образе ростков, пробившихся из пней. В наполненной психологическими переживаниями поэме «Рубашка» нетленность жизни воплощается в образе пятилетнего Ансафа, который, не зная о гибели отца, празднует «байрам рубашки». В «Балладе о песне» жизнь поэта-солдата, павшего на поле битвы, продолжается в его песне:

А над певцом, над павшими над всеми

Травой зеленой ветер шелестит…

Летит, как конь,

Летит, как всадник, Время,

Летит Земля,

И песня вдаль летит.

Это произведение Назар Наджми написал в 1962 году и посвятил собрату по перу, другу и единомышленнику Малиху Харису, погибшему на поле брани в годы Великой Отечественной войны.

Находясь на фронтах Великой Отечественной войны, Наджми написал цикл патриотических стихов «В окопах», которые опубликованы в литературных альманахах. Но более активную творческую деятельность Наджми развернул после войны. В 1946-49 годах он написал несколько рассказов и очерков («Я – советский человек», «Канитель», «Габеш»), в которых показывал гордость советского человека за свою Родину, его новое отношение к труду, и едко высмеивал низкопоклонство отдельных людей перед иностранщиной.

Назар Наджми активно работал и в области драматургии. Его пьесы «Весенняя песня» о жизни студенчества, «Прощай, Хайруш!», «Незваный гость», «Парень остается парнем», «Друг мой гармонист», «У соседей гость», «Дуга с колокольчиками» в разное время ставились на сцене Башкирского академического театра драмы, некоторые из них до сих пор продолжают идти на сценах республиканских театров.

Назар Наджми хорошо известен не только башкирскому и татарскому читателю. Большинство его произведений переведено на русский язык, что в общем итоге составило 13 книг, изданных в разные годы в Москве и Уфе. Русскому читателю Назар Наджми известен по книгам «Лирика», «Мои звезды», «Открывающий ворота», «Осенние тропы», «Березка», «Вслушиваясь в тишину», «Спасибо этому дому», «Всегда под звездами», «Дыхание».

Поэт и сам не оставался в долгу. Он перевел на башкирский язык отдельные главы поэмы Алишера Навои «Фархад и Ширин», стихотворения «Медный всадник» и «Осень» Пушкина, «Кавказ» Лермонтова, «Княгиня Трубецкая» Некрасова, произведения Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева и других.

Назара Наджми не стало 6 сентября 1999 года. По завещанию он был похоронен на родине (на холме, перед въездом в село Миништы). Здесь открыт музей поэта, на доме, где он жил, установлена мемориальная доска. Именем Назара Наджми в городе Дюртюли названа улица и сквер, где установлен памятник поэту.

Сосед по огню

Оттого ль, что когда-то, в былые года,

Высекали огонь из кресала,

В очаге у людей он не гас никогда,

В углях прятался искоркой малой.

Если все ж затухал (так бывало на дню),

И в золе не мерцало ни искры –

Каждый знал: у него есть сосед по огню,

Безотказный сосед, самый близкий…

О сосед по огню!.. В тот таинственный миг,

Когда пламя в душе угасало,

Шел я к людям, - огонь доставал я у них,

Будто бы высекал из кресала.

Я желанье заветное в сердце храню:

Мне б такого огня хоть крупицу!..

Чтоб меня называли: сосед по огню!

Чтобы людям - ко мне торопиться!

1971 год