В Башкирии более 250 домов культуры подали заявки на модернизацию

Сбор заявок осуществляло министерство культуры.

В Башкирии идет конкурсный отбор заявок на включение в проект «Культура малой Родины» партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Всего на участие в проекте заявились 259 учреждений культуры из 52 муниципалитетов, из них 73 - на текущий ремонт, 186 - на укрепление материально-технической базы.

Сейчас документы от заявителей проверяются. Число учреждений культуры, которые будут модернизированы в текущем году, станет известно после отбора заявок.

На улучшение материально-технической базы сельских клубов по этому проекту в Башкирии направят 53,5 млн рублей, из них из федерального бюджета- 47,1 млн рублей, из республиканского - 6, 4 млн рублей.