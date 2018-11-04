Ночь искусств – 2018 в Уфе: куда сходить, на что посмотреть

Башкирский государственный художественный музей им. М. Нестерова

С 18.00 до 24 часов здесь будут открыты шесть выставок: «Интерпретации» Р. Ягафарова (графика), «Русская живопись XVIII-XIX веков», постоянные экспозиции произведений Михаила Нестерова и Давида Бурлюка, Всероссийская выставка-конкурс к 100-летию образования РБ, а также выставка живописи и скульптуры Ивана Фартукова.

Гостей музея ждет концертное выступление.

В 18.00 часов с концертом джазовой музыки выступит Елена Гордеева (фортепиано) и Диана Саттарова (флейта). В 18.40 пройдёт концерт камерно-инструментальной музыки студентов класса М.Ю.и Н.Н. Кочуровых Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова.

В 19.00 в зале № 9 свою программу представит электроакустический ансамбль «Аура» Марата Файзуллина (Taturas).

В 21.00 состоится концерт авторской песни представителей Клуба бардовской песни «Белый ворон» в зале № 11.

С 18.00 до 20.00 в музее им. М. Нестерова для детей и взрослых будут организованы мастер-классы «Глиняное царство» и «Мастерская Эбру». С 18.00 до 23.00 гости смогут посетить Арт-базар изделий декоративно-прикладного искусства и керамики.

С 18.00 до 21.00 часов для посетителей будут организованы мастер-классы «Лучшие друзья», «Чудесный мир», «Художники и Дети», «Возрождаем забытое».

С 19.00 до 21.00 пройдут командные интеллектуальные игры «Революция» и «Победа», также будет действовать детский уголок «Игры и забавы СССР».

Мемориальный дом-музей им. М.Гафури

В 18.00 состоится награждение победителей республиканского конкурса «Мой музей».

В 19.00 с концертной программой выступит студия вокального искусства (рук. И.Шарипова).

В 20.00 пройдут различные мастер-классы и показ фильмов башкирских режиссеров.

Дом-музей В.И. Ленина

В 18.00 здесь пройдет встреча с краеведом С.Д. Садовниковым «История одной фотографии». Также в музее экспонируется выставка «Базилевы. Их окружение и потомки в судьбе исторического дома».

Русский драматический театр

Здесь зрителям покажут спектакли «Анна Франк» А.Волошина и «Палата бизнес-класса» в 19:00. С 18:15 до 21:30 зрители также смогут ознакомиться с выставкой художника Ивана Фёдорова.

Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури

В Большом зале в 18 часов состоится показ спектакля «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману Гузель Яхиной. С 18:30 до 21:00 все желающие смогут ознакомиться с историей башкирского театра в Музее истории БАТД им. М. Гафури, а также посетить персональную выставку А. Жучкова «Тайные будни театра», расположенную в экспозиционном зале театра на 2 этаже.

Уфимский государственный татарский театр «Нур»

В 18:30 в фойе Большого зала пройдёт патриотический концерт, посвящённый Дню народного единства, а также показ премьеры прошлого сезона – «Игра над пропастью» Г. Каюмова.

Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова

С 17:00 по 21:00 будет организована презентация художественной выставки и творческая встреча с художниками Ольгой Фроловой и Еленой Веревкиной, далее состоится праздничный концерт с участием Эльвиры Ямаловой (орган) и Квартета Рустэма Сулейманова. Завершится вечер оффлайн-трансляцией в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал».

Башкирский государственный театр оперы и балета

В 19 часов в малом зале пройдёт лекция главного режиссёра театра Филиппа Разенкова на тему «Как полюбить оперу».

Национальный молодежный театр им. М. Карима

В 19:00 представят спектакль по пьесе Клода Манье «Оскар».