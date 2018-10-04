Солистка Deep Forest записала песню с «Мисс Башкортостан» в Аскинской ледяной пещере

Известно, что артисты исполнили башкирские народные песни «Ете кыз», «Хисам», «Миас буйы» в аутентичном вокальном исполнении, сообщает Башинформ. Съемка проводилась в начале октября. Уникальный музыкальный материал был записан в естественных акустических условиях Аскинской ледяной пещеры, расположенной в Архангельском районе республики. Впервые за всю ее историю здесь была произведена профессиональная запись звука для издания в iTunes и съемка материала для видеоклипа. Релиз готовится к выпуску на Первом башкирском интернет-издательстве «Afarin Records».

Продюсером проекта выступил Павел Шатров. Клип будет презентован ко Дню Республики, 11 октября.

Напомним, менее месяца назад Национальный симфонический оркестр народных инструментов РБ сыграл концерт в пещере Шульган-Таш. Несмотря на возможные упреки со стороны экологов и спелеологов, руководство идею восприняли с энтузиазмом.

Ранее мы также писали о соло башкирской певицы, которое попало в новый альбом Deep forest. В композиции «Brassy Sunrise» («Медный восход») звучит народная башкирская песня «Болон» («Луговая») в исполнении певицы Зилии Бахтиевой.