В Уфе появилась оригинальная памятная табличка в честь Дня рождения Сергея Довлатова

В Уфе ко Дню рождения публициста и писателя Сергея Довлатова разместили памятную табличку на 56 доме по улице Гоголя, где прошли первые месяцы его жизни. Сами жители Уфы пишут, что такая табличка гораздо лучше «прежнего унылого официозно-чиновничьего творения»
Также теперь переулок между Гоголя и Карла Маркса называется «Довлатовским переулком», который за две недели расписали расписали уфимские художники рамках проекта «Двор Довлатова». Отмечается, что оформление будет продолжаться.
Напомним, что 3 сентября отмечался юбилей Сергея Довлатова, писателю могло исполниться 80 лет.