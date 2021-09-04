В Уфе появилась оригинальная памятная табличка в честь Дня рождения Сергея Довлатова

В Уфе появилась оригинальная памятная табличка в честь Дня рождения Сергея Довлатова
В Уфе появилась оригинальная памятная табличка в честь Дня рождения Сергея Довлатова
Вчера, 11:31КультураЭлина СайфрановаФото: ИА "Башинформ"
Разместили табличку на Гоголя, 56.

В Уфе ко Дню рождения публициста и писателя Сергея Довлатова разместили памятную табличку на 56 доме по улице Гоголя, где прошли первые месяцы его жизни. Сами жители Уфы пишут, что такая табличка гораздо лучше «прежнего унылого официозно-чиновничьего творения»

Фото:facebook.com

Также теперь переулок между Гоголя и Карла Маркса называется «Довлатовским переулком», который за две недели расписали расписали уфимские художники рамках проекта «Двор Довлатова». Отмечается, что оформление будет продолжаться.

Напомним, что 3 сентября отмечался юбилей Сергея Довлатова, писателю могло исполниться 80 лет.

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