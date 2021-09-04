В Уфе появилась оригинальная памятная табличка в честь Дня рождения Сергея Довлатова

В Уфе ко Дню рождения публициста и писателя Сергея Довлатова разместили памятную табличку на 56 доме по улице Гоголя, где прошли первые месяцы его жизни. Сами жители Уфы пишут, что такая табличка гораздо лучше «прежнего унылого официозно-чиновничьего творения»