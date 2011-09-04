Кровосос Колин Фаррелл точит зубы на Антона Ельчина

- О вампирах снимают страшные и романтические фильмы, - размышляет продюсер картины Элисон Розенцвайг. - Я думаю, пришло время смешных фильмов о вампирах. Наш фильм станет вехой этого жанра.

Создатели фильма с самого начала решили придерживаться истории и соблюдать выверенный баланс между комедией и фильмом ужасов, которого удалось достичь в первом фильме «Ночь страха» 1985 года режиссера Тома Холланда. Спустя более 20-ти лет после выхода этой картины продюсер Майкл Де Лука представил свои идеи о сиквеле студии DreamWorks, которая с удовольствием поддержала его.

Сценарий написала Марти Ноксон, и ее работу высоко оценили все члены творческой группы.