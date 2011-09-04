Кровосос Колин Фаррелл точит зубы на Антона Ельчина
Осенью уфимские поклонники жанра «хоррор», или фильмов ужасов, смогут окунуться в таинственную, пугающую и захватывающую атмосферу новой истории, снятой в этом жанре: 22 сентября на экраны страны выходит фильм DreamWorks Studios SKG «Ночь страха». Рамки обычного фильма ужасов были тесны для создателей «Ночи Страха», поэтому жанру нового кинопроекта пришлось дать другое наименование: комедийный хоррор. Главные роли в картине сыграли один из самых востребованных исполнителей Колин Фаррелл и актер русского происхождения Антон Ельчин, добившийся в Голливуде невероятных успехов.
- О вампирах снимают страшные и романтические фильмы, - размышляет продюсер картины Элисон Розенцвайг. - Я думаю, пришло время смешных фильмов о вампирах. Наш фильм станет вехой этого жанра.
Создатели фильма с самого начала решили придерживаться истории и соблюдать выверенный баланс между комедией и фильмом ужасов, которого удалось достичь в первом фильме «Ночь страха» 1985 года режиссера Тома Холланда. Спустя более 20-ти лет после выхода этой картины продюсер Майкл Де Лука представил свои идеи о сиквеле студии DreamWorks, которая с удовольствием поддержала его.
Сценарий написала Марти Ноксон, и ее работу высоко оценили все члены творческой группы.
- В сценарии меня очень привлекло то, что были отдельные моменты, перенасыщенные страхом, но были и другие - абсолютно человечные, - отмечает режиссер картины Крейг Гиллеспи. - Этот фильм нельзя отнести к какому-то одному жанру. Марти удалось умело сочетать триллер, ужасы и юмор.
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