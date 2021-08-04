В Москве состоялась премьера спектакля Башкирского театра оперы и балета «Дон Кихот»

В Москве состоялась премьера спектакля Башкирского театра оперы и балета «Дон Кихот»
В Москве состоялась премьера спектакля Башкирского театра оперы и балета «Дон Кихот»
Вчера, 09:14Культура
В Большом театре прошла премьера уфимского спектакля «Дон Кихот».

В Большом театре состоялась премьера спектакля Башкирского государственного театра оперы и балета «Дон Кихот» Жюля Массне. На премьере присутствовала большая делегация из Уфы во главе с Андреем Назаровым.

— Наша задача, чтобы традиционно раз в год московский зритель и наши земляки, которые живут в Москве, могли насладиться творчеством нашего театра оперы и балета. — написал в социальных сетях глава Республики.

Аскар Абдразаков — заслуженные артист России и народный артист Республики Башкортостан — выступил в качестве режиссёра постановки и исполнителя главной роли. Главную женскую партию исполнила приглашенная солистка Большого театра и Венской оперы — Елена Максимова. Дирижером постановки выступил Артем Макаров — лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска».

Отметим, что «Дон Кихот» не первая уфимская постановка в Большом театре. В прошлом году состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Аттила».

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