В Башкирии пройдет семейный фестиваль музыки, ремесел и искусства «Табын»
Территория фестиваля является безалкогольной и свободной от курения.
В год столетия Башкирии в Гафурийском районе с 12 по 14 июля пройдет Первый всероссийский семейный фестиваль музыки, ремесел и искусства «Табын».
Праздник пройдет в предгорье Уральских гор, на берегу горной реки Зилим, на территории расселения племени табын, где рядом расположена самая большая башкирская деревня Саит-Баба.
Большой праздник традиций и культур разных народов под открытым небом объединит на одной площадке авторов, исполнителей и коллективы, использующих в своём творчестве этнический и аутентичный фольклорный материал со всех регионов России. Мастера декоративно-прикладного искусства, народных ремесел, художники, музыканты, мастера-кулинары по приготовлению национальных блюд и напитков поделятся своими секретами с гостями фестиваля и проведут мастер-классы.
Днем фестивальная поляна превратится в город мастеров и танцевальную площадку. Хореографы поделятся своим умением и мастерством со всеми желающими. Это и ритмы фламенко, и завораживающее сальса и весёлые хороводы.
Вечерняя программа будет представлена яркими и самобытными музыкальными исполнителями со всей страны - Уфы, Москвы, Орска, Магнитогорска, Оренбурга, Екатеринбурга и прочих городов.
Ярким украшением основной программы вечера 13 июля станет Ночное свечение воздушных шаров.
Для самых юных гостей фестиваля будет выстроен «Детский городок», на территории которого будут проходить мастер-классы и игры для детей. На ярмарочной поляне представят изделия ручной работы мастера из разных районов Башкортостана. Так же желающие смогут покататься на специально обученных лошадях, сплавится на катамаранах по реке Зилим или совершить небольшое восхождение на одну из ближайших скал – Уклы-кая или Акташ.