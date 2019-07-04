В Башкирии пройдет семейный фестиваль музыки, ремесел и искусства «Табын»

В год столетия Башкирии в Гафурийском районе с 12 по 14 июля пройдет Первый всероссийский семейный фестиваль музыки, ремесел и искусства «Табын».

Праздник пройдет в предгорье Уральских гор, на берегу горной реки Зилим, на территории расселения племени табын, где рядом расположена самая большая башкирская деревня Саит-Баба.

Большой праздник традиций и культур разных народов под открытым небом объединит на одной площадке авторов, исполнителей и коллективы, использующих в своём творчестве этнический и аутентичный фольклорный материал со всех регионов России. Мастера декоративно-прикладного искусства, народных ремесел, художники, музыканты, мастера-кулинары по приготовлению национальных блюд и напитков поделятся своими секретами с гостями фестиваля и проведут мастер-классы.

Днем фестивальная поляна превратится в город мастеров и танцевальную площадку. Хореографы поделятся своим умением и мастерством со всеми желающими. Это и ритмы фламенко, и завораживающее сальса и весёлые хороводы.

Вечерняя программа будет представлена яркими и самобытными музыкальными исполнителями со всей страны - Уфы, Москвы, Орска, Магнитогорска, Оренбурга, Екатеринбурга и прочих городов.

Ярким украшением основной программы вечера 13 июля станет Ночное свечение воздушных шаров.