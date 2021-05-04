«Написано Сергеем Довлатовым»: разговор с автором фильма Ромой Либеровым

О встрече Довлатова и Платонова в Уфе

— Совершенно неважно, ущипнул ли Платонов Довлатова или нет. Раз так написано — так было, даже если этого никогда не было. Потому что написано несравнимо больше того, что было на самом деле. В фильме единственный живой человек в кадре, который хоть как-то напоминает, что это кино как будто бы документальное, — это Лена Довлатова. Это удивительной красоты, молодости женщина. Наша с ней беседа длилась несколько недель, мы просто следили, чтобы она одевалась так же, была та же прическа. Она ничего такого нам не говорит — в этом как бы весь смысл, но когда она задумывается, был ли Гуревич или нет (согласно сборнику «Наши», Гуревич «забыл» у Довлатова Лену после вечеринки), она сама начинает забывать — это литература или это жизнь? И что больше — жизнь или литература?