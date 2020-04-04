4 апреля ансамбль им. Файзи Гаскарова покажет концерт онлайн
Выступление состоится в 19 часов на YouTube-канале коллектива.
В концертную программу «Наследие Гаскарова — достояние Республики» вошли хореографические композиции разных жанров, поставленные Файзи Гаскаровым. Это как классические танцы, входящие в репертуар ансамбля на протяжении всего времени существования, так и заново восстановленные номера. Концертная программа удостоена гранта Президента РБ в 2013 году.
Концерт можно увидеть по этой ссылке.
Напомним, художественные успехи Башкирского ансамбля народного танца впервые приходятся на 50-е годы ХХ века. «Зарифа», «Гульназира», «Дружба», «Загида», «Семь девушек», «Северные амуры», «Проказницы», «Баик», «Три брата», «Подарок», «Башкирский казачий», «Наш праздник», «Тяпян», «Укротители» стали подлинными шедеврами башкирской национальной хореографии. Эти произведения и в настоящее время являются основой репертуара ГААНТ им. Файзи Гаскарова и составляют золотой фонд наследия великого мастера башкирского танца.