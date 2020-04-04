4 апреля ансамбль им. Файзи Гаскарова покажет концерт онлайн

В концертную программу «Наследие Гаскарова — достояние Республики» вошли хореографические композиции разных жанров, поставленные Файзи Гаскаровым. Это как классические танцы, входящие в репертуар ансамбля на протяжении всего времени существования, так и заново восстановленные номера. Концертная программа удостоена гранта Президента РБ в 2013 году.