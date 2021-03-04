Радий Хабиров рекомендовал посмотреть снятый в Башкирии фильм «Отряд Таганок»

«Отряд Таганок» снят по книге Мустая Карима в Башкирии башкирскими кинематографистами. Хабиров посоветовал посмотреть фильм.
Наконец-то мы научились снимать качественные ленты, поделился он.
Радий Хабиров также вспомнил фильм Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью», который довольно широко показывали в Москве и Московской области. Отметим, тогда он был мэром Красногорска. По словам Хабирова, критики оценили «Отряд Таганок» очень высоко — он собрал призы на пяти российский кинофестивалях и одном зарубежном. Глава Башкирии уверен, что кинолента будет популярна ещё долгие годы.