Радий Хабиров рекомендовал посмотреть снятый в Башкирии фильм «Отряд Таганок»

Радий Хабиров также вспомнил фильм Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью», который довольно широко показывали в Москве и Московской области. Отметим, тогда он был мэром Красногорска. По словам Хабирова, критики оценили «Отряд Таганок» очень высоко — он собрал призы на пяти российский кинофестивалях и одном зарубежном. Глава Башкирии уверен, что кинолента будет популярна ещё долгие годы.