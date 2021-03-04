Радий Хабиров рекомендовал посмотреть снятый в Башкирии фильм «Отряд Таганок»

Радий Хабиров рекомендовал посмотреть снятый в Башкирии фильм «Отряд Таганок»

Сегодня, 09:15КультураАнна КононоваФото: скриншот видео
Премьера фильма «Отряд Таганок» состоится сегодня, 4 марта, а вчера состоялся предпоказ снятой в Башкирии киноленты. Глава республики Радий Хабиров рекомендовал этот фильм всем своим подписчикам.

«Отряд Таганок» снят по книге Мустая Карима в Башкирии башкирскими кинематографистами. Хабиров посоветовал посмотреть фильм.

Наконец-то мы научились снимать качественные ленты, поделился он.

Радий Хабиров также вспомнил фильм Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью», который довольно широко показывали в Москве и Московской области. Отметим, тогда он был мэром Красногорска. По словам Хабирова, критики оценили «Отряд Таганок» очень высоко — он собрал призы на пяти российский кинофестивалях и одном зарубежном. Глава Башкирии уверен, что кинолента будет популярна ещё долгие годы.

фильмБашкирияРадий Хабиров
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