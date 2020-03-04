Актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала об отношениях с певицей Земфирой в интервью Ксении Собчак. В разговоре она отметила, что за 15 лет дружбы они стали родными людьми и если за Земфирой придется ухаживать, Рената Литвинова готова на это пойти.

— Земфира — это дар. Если ты относишься к человеку как к дару, который тебе был дан по жизни, для тебя не существует вопросов кто первый, а кто второй, — рассказала в интервью актриса.

Она также рассказала, что уже много лет они с Земфирой делят одну студию на двоих. Ксения Собчак отметила, что у певицы из Уфы сложный характер и такой тандем можно считать удивительным явлением. На это Рената Литвинова ответила, что ничего такого ей терпеть не приходится. Более того, сама актриса характеризует себя как спокойного человека, поэтому вместе им легко.