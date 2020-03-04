В Башкирии объявили конкурс на создание модельных библиотек
Открытие библиотек современного формата предусмотрено в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.
Прием заявок на создание в Башкирии в 2021 году модельных библиотек начнется 23 марта и продлится до 9 апреля. Участвовать в нем смогут все города и районы. По итогам конкурса будут определены победители, которые получат федеральные средства на открытие библиотек нового формата.
Напомним, в 2020 году в Башкирии будут созданы три модельные библиотеки. К современному формату работы приведут центральную районную библиотеку (Благоварский район), Асяновскую сельскую библиотеку (Дюртюлинский район) и Кандринскую сельскую библиотеку (Туймазинский район). На их модернизацию будет направлено 20 млн руб. из федерального бюджета. Средства пойдут на переоборудование помещений, увеличение фондов и обеспечение доступа к интернет-ресурсам.
В Башкирии до 2024 года в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» нацпроекта «Культура» будет создано 20 библиотек нового поколения.