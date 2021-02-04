Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 5–7 февраля

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 5–7 февраля

Вчера, 17:19КультураАндрей КоролевPhoto: kinopoisk.ru
Mkset рассказывает о главных событиях в столице Башкирии, на которые стоит обратить внимание на грядущих выходных.

5 февраля. Выставка ЦДХ — Цимболенко, Дорофеев, Хансен

Экспедиция художественного освоения времени и пространства трех художников из Башкирии — Ольги Цимболенко, Тимофея Дорфеева, Алии Хансен. По словам Тимофея Дорофеева, выставка носит спонтанный характер, поэтому ее авторы решили не встраивать ее в какую-либо концепцию:

— Мы просто художники одного поколения, которые хотят показать свои работы последнего времени в одном пространстве, в этот период экспозиционного затишья. Хотим, чтобы наши картины увидели в том числе и случайные люди, не знакомые с современным искусством.

Место: лайфстайл-центр «Башкирия»

Цена: бесплатно

6 февраля. Кино

Долгожданная премьера фильма Ренаты Литвиновой, премьера которого состоится на Роттердамском фестивале накануне российского проката. Фильм вырос из одноименного спектакля »о Севере, смерти и любви», который Рената Литвинова поставила в МХТ им. Чехова в 2017 году. Она выступила режиссером фильма, написала сценарий и исполнила одну из главных ролей. Музыку к фильму написала Земфира.

Место: кинотеатры Уфы

Цена: 200-350 руб.

6 февраля. Концерт

В органном зале филармонии выступит заслуженный артист России Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург). Органист Санкт-Петербургской государственной академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича хорошо известен уфимским меломанам, и на этот раз исполнит оригинальную программу «Бах и музыка парижских соборов». В программе — Бах, Маршан, Вьерн, Жигу, Видор.

Место: Башкирская филармония.

Цена: 300-600 руб.

6 февраля. Концерт «Танцы народов мира»

Государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова представляет программу, которая была удостоена звания «Посол мира» ЮНЕСКО.

Photo:culture.ru

Место: Башдрамтеатр, концертный зал им. Ф. Гаскарова

Цена: 300 — 600 руб.

7 февраля. Стэндап

Новый сезон стэндапов в Уфе начинается с сольного концерта Веры Котельниковой — участницы шоу «Прожарка на ТНТ4», «Outside Standup» и «StandUp club #1».

Photo:poufe.ru

Место: бар «Дорогая, я перезвоню»

Цена: 500 руб.

киноКультураконцерт
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