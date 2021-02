Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 5–7 февраля

Mkset рассказывает о главных событиях в столице Башкирии, на которые стоит обратить внимание на грядущих выходных.

5 февраля. Выставка ЦДХ — Цимболенко, Дорофеев, Хансен Экспедиция художественного освоения времени и пространства трех художников из Башкирии — Ольги Цимболенко, Тимофея Дорфеева, Алии Хансен. По словам Тимофея Дорофеева, выставка носит спонтанный характер, поэтому ее авторы решили не встраивать ее в какую-либо концепцию: — Мы просто художники одного поколения, которые хотят показать свои работы последнего времени в одном пространстве, в этот период экспозиционного затишья. Хотим, чтобы наши картины увидели в том числе и случайные люди, не знакомые с современным искусством. Место: лайфстайл-центр «Башкирия» Цена: бесплатно 6 февраля. Кино Долгожданная премьера фильма Ренаты Литвиновой, премьера которого состоится на Роттердамском фестивале накануне российского проката. Фильм вырос из одноименного спектакля »о Севере, смерти и любви», который Рената Литвинова поставила в МХТ им. Чехова в 2017 году. Она выступила режиссером фильма, написала сценарий и исполнила одну из главных ролей. Музыку к фильму написала Земфира. Место: кинотеатры Уфы Цена: 200-350 руб. 6 февраля. Концерт В органном зале филармонии выступит заслуженный артист России Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург). Органист Санкт-Петербургской государственной академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича хорошо известен уфимским меломанам, и на этот раз исполнит оригинальную программу «Бах и музыка парижских соборов». В программе — Бах, Маршан, Вьерн, Жигу, Видор. Место: Башкирская филармония. Цена: 300-600 руб. 6 февраля. Концерт «Танцы народов мира» Государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова представляет программу, которая была удостоена звания «Посол мира» ЮНЕСКО. Photo: culture.ru Место: Башдрамтеатр, концертный зал им. Ф. Гаскарова Цена: 300 — 600 руб. 7 февраля. Стэндап Новый сезон стэндапов в Уфе начинается с сольного концерта Веры Котельниковой — участницы шоу «Прожарка на ТНТ4», «Outside Standup» и «StandUp club #1». Photo: poufe.ru Место: бар «Дорогая, я перезвоню» Цена: 500 руб.

