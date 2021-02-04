Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 5–7 февраля

5 февраля. Выставка ЦДХ — Цимболенко, Дорофеев, Хансен
Экспедиция художественного освоения времени и пространства трех художников из Башкирии — Ольги Цимболенко, Тимофея Дорфеева, Алии Хансен. По словам Тимофея Дорофеева, выставка носит спонтанный характер, поэтому ее авторы решили не встраивать ее в какую-либо концепцию:
— Мы просто художники одного поколения, которые хотят показать свои работы последнего времени в одном пространстве, в этот период экспозиционного затишья. Хотим, чтобы наши картины увидели в том числе и случайные люди, не знакомые с современным искусством.
Место: лайфстайл-центр «Башкирия»
Цена: бесплатно
6 февраля. Кино
Долгожданная премьера фильма Ренаты Литвиновой, премьера которого состоится на Роттердамском фестивале накануне российского проката. Фильм вырос из одноименного спектакля »о Севере, смерти и любви», который Рената Литвинова поставила в МХТ им. Чехова в 2017 году. Она выступила режиссером фильма, написала сценарий и исполнила одну из главных ролей. Музыку к фильму написала Земфира.
Место: кинотеатры Уфы
Цена: 200-350 руб.
6 февраля. Концерт
В органном зале филармонии выступит заслуженный артист России Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург). Органист Санкт-Петербургской государственной академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича хорошо известен уфимским меломанам, и на этот раз исполнит оригинальную программу «Бах и музыка парижских соборов». В программе — Бах, Маршан, Вьерн, Жигу, Видор.
Место: Башкирская филармония.
Цена: 300-600 руб.
6 февраля. Концерт «Танцы народов мира»
Государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова представляет программу, которая была удостоена звания «Посол мира» ЮНЕСКО.
Место: Башдрамтеатр, концертный зал им. Ф. Гаскарова
Цена: 300 — 600 руб.
7 февраля. Стэндап
Новый сезон стэндапов в Уфе начинается с сольного концерта Веры Котельниковой — участницы шоу «Прожарка на ТНТ4», «Outside Standup» и «StandUp club #1».
Место: бар «Дорогая, я перезвоню»
Цена: 500 руб.