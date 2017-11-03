В Уфе пройдет башкирско-голландский фестиваль искусств

Международный проект ««Уфимский фестиваль искусств – 2017. “Искусство объединяет”» пройдет с 19 ноября по 1 декабря.

В рамках Уфимского фестиваля искусств-2017 запланированы концертные программы, мастер-классы, круглые столы, выставки с участием голландских музыкантов ансамбля «Гексагон», сообщили в пресс-службе министерства культуры Башкирии.

Фестиваль откроется 23 ноября в 11.30 в Русском драматическом театре. Артисты театра и голландский ансамбль «Гексагон» представят зрителям новые музыкально-драматические композиции.

23 и 25 ноября в 11.30 состоится премьера постановки «Аленький цветочек» в сопровождении ансамбля «Гексагон» и актеров Русского драматического театра.

24 ноября в 19.00 и 26 ноября в 18.00 пройдет премьера театрализованного представления «Метель», постановка также будет совместной.

24 ноября в 18:30 откроется выставка молодых художников-студентов Уфимской государственной академии искусств им. З.Исмагилова, она посвящена 100-летию Республики Башкортостан и повести А.С.Пушкина «Метель».

25 ноября в 18.30 в фойе Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова откроется выставка Республиканской художественной гимназии – интерната им. К.А.Давлеткильдеева, а в 19.00 в малом зале филармонии концерт даст голландский ансамбль «Гексагон».

26 ноября в 12.00 в Башкирском государственном театре оперы и балета пройдет совместный концерт «Я встретил Вас…» голландских пианистов с солистами БГТОиБ.

27 ноября в Уфимском государственном институте искусств им. З.Исмагилова и Республиканской гимназии-интернат им. Г.Альмухаметова, 28 ноября в Институте развития образования РБ пройдут мастер-классы с участием лауреата международных конкурсов, солистки Дарьи ван ден Беркен.

28 ноября в Институте развития образования с 14.00 начнется круглый стол на тему «Гендерное равенство в образовании и искусстве», в нем примут участие Дарья ван ден Беркен, студенты вузов республики, представители учреждений культуры и образования.

30 ноября фестиваль закроет концерт Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан с участием Дарьи ван ден Беркен «Моцарт и элегантность», он начнется в 19.00 в ГКЗ «Башкортостан».