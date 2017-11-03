В Одноклассниках пройдут трансляции «Ночи искусств»

Пользователи ОК смогут посмотреть трансляции не только из столичных музеев, но и из других регионов.

4 ноября в социальной сети Одноклассники будут транслировать мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств». Государственный исторический музей, Музей Москвы и другие – всего к проекту присоединятся 20 культурных учреждений из разных уголков страны.

Пользователи смогут увидеть премьеру спектакля «Энергия мечты. Мистерия» с актерами Центра имени Мейерхольда в Государственном историческом музее. Музей Москвы проведет онлайн постановки мастерской Виктора Рыжакова «#ЧЁСТИХИ» и кинопоказа художественных и документальных фильмов.

Трансляции пройдут не только из столичных музеев. Например, 4 ноября можно будет увидеть онлайн-концерт «Мастера сцены» с шедеврами мировой классической музыки из пермского государственного института культуры.