Три тысячи уфимцев посетили выставку тактильных картин «Видеть невидимое»

На экспозиции были представлены рельефные копии шести знаменитых произведений из собрания Пушкинского музея и одной картины из музея Нестерова. Тактильный маршрут (аудиогид) в наушниках подсказывает, куда переставлять руку, и что изображено на рельефном полотне. Таким образом, ознакомиться с картинами с помощью осязания могли как слабовидящие и незрячие люди, так и те, у кого нет проблем со зрением. Для последних в музее были темные очки.