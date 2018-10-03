Три тысячи уфимцев посетили выставку тактильных картин «Видеть невидимое»

Она проходила с 22 августа по 21 сентября в музее им. М. В. Нестерова.
На экспозиции были представлены рельефные копии шести знаменитых произведений из собрания Пушкинского музея и одной картины из музея Нестерова. Тактильный маршрут (аудиогид) в наушниках подсказывает, куда переставлять руку, и что изображено на рельефном полотне. Таким образом, ознакомиться с картинами с помощью осязания могли как слабовидящие и незрячие люди, так и те, у кого нет проблем со зрением. Для последних в музее были темные очки.
Напомним, что в музее были представлены рельефные копии следующих полотен: «Благовещение» Сандро Боттичелли, «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха-старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена, «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо и «Портрет жены Е.П. Нестеровой» Михаила Нестерова. Кстати, последняя картина останется в музее им. М.В. Нестерова, также как аудиогид и очки. Это подарок от Сбербанка.
«Видеть невидимое» - совместный проект Сбербанка и Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Это первая в России передвижная выставка тактильных картин. Уфа – 12-й город, в котором состоялась подобная выставка. Следующим городом, куда отправятся картины, станет Тюмень.