В Башкирии утвердили даты проведения Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2022 году

Ураза-байрам отмечают в честь окончания поста в священный месяц Рамадан. Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, отмечаемый спустя 70 дней после Ураза-байрам. В этот день празднуют окончание хаджа, приносят в жертву животное, а часть мяса отдают бедным. В этом году эти праздники выпали на 13 мая и 20 июля соответственно.