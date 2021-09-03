В Башкирии утвердили даты проведения Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2022 году

В Башкирии утвердили даты проведения Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2022 году
В Башкирии утвердили даты проведения Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2022 году
Вчера, 12:08КультураАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Стало известно, когда жители республики будут отмечать два главных праздника мусульман.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров утвердил даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам. Соответствующее постановление он подписал вчера, 2 сентября. Документ опубликован на портале правовой информации республики.

Уразай-байрам будут праздновать 2 мая, а Курбан-байрам — 9 июля. Эти дни объявлены в республике официальными выходными.

Ураза-байрам отмечают в честь окончания поста в священный месяц Рамадан. Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, отмечаемый спустя 70 дней после Ураза-байрам. В этот день празднуют окончание хаджа, приносят в жертву животное, а часть мяса отдают бедным. В этом году эти праздники выпали на 13 мая и 20 июля соответственно.

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