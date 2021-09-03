Глава «Ленфильма» рассказал о перспективах развития киноиндустрии Дальнего Востока

Глава «Ленфильма» рассказал о перспективах развития киноиндустрии Дальнего Востока
Глава «Ленфильма» рассказал о перспективах развития киноиндустрии Дальнего Востока
Сегодня, 01:51КультураФото: 1MediaInvest
Гендиректор студии «Ленфильм» Федор Щербаков на Восточном экономическом форуме обговорил с дальневосточными коллегами развитие киноискусства в регионе.

К дискуссии были приглашены эксперты из Приморья, Якутии, Бурятии. По словам одного из участников обсуждения, кинорежиссера, сценариста и члена Гильдии кинорежиссеров России Александра Мельника, в отрасли наблюдается серьезный дефицит кадров, особенно на региональном уровне. Об этом сообщает vostokmedia.com.

По словам Федора Щербакова, известны действенные меры для поддержки местной киноиндустрии. В их числе — система ребейтов (возврат части средств, затраченных на производство фильма), а также региональные кинокомиссии, позволяющие решить бюрократические вопросы в режиме одного окна. Это реально работает: отмечено, что в тех регионах, где такие кинокомиссии уже действуют, условия для создания фильмов намного лучше. И туда, естественно, съезжаются кинематографисты.

Глава «Ленфильма» сообщил, что в плане рентабельности производства на сегодняшний день больше всего прибыли приносит грамотный мерчандайзинг, а не фильм. С ним согласились якутские коллеги. Одним из самых успешных в этом смысле был назван фильм «Мстители». Компьютерная игра, сериалы, комиксы и сувениры с изображением героев принесли прибыль, во много раз превышающую стоимость производства фильма.

Также было отмечено, что важными механизмами господдержки творчества являются и ребейты. По словам Щербакова, система возврата средств — привлекательная мера, которая в итоге быстро окупается. Потому что кинематографисты оставляют в регионе гораздо больше денег, чем бюджет тратит на их поддержку.

В завершение дискуссии присутствующие согласились с главой «Ленфильма», что кино — это двигающая сила региона.

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