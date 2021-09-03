Глава «Ленфильма» рассказал о перспективах развития киноиндустрии Дальнего Востока

По словам Федора Щербакова, известны действенные меры для поддержки местной киноиндустрии. В их числе — система ребейтов (возврат части средств, затраченных на производство фильма), а также региональные кинокомиссии, позволяющие решить бюрократические вопросы в режиме одного окна. Это реально работает: отмечено, что в тех регионах, где такие кинокомиссии уже действуют, условия для создания фильмов намного лучше. И туда, естественно, съезжаются кинематографисты.