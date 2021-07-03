В Уфе началась церемония открытия Всемирной Фольклориады

В Уфе началась церемония открытия Всемирной Фольклориады
В Уфе началась церемония открытия Всемирной Фольклориады
3 июля, 16:24КультураАлександра КонстантиноваФото: Mkset.ru
Делегации прибывают в ледовый дворец «Уфа-Арена».

В Уфе начинается торжественная церемония открытия VI Всемирной Фольклориады 2021. На торжество уже прибыла делегация из России.

Видео: Mkset.ru

Само мероприятие начнётся в 17:00 и продлится до 19:00 часов.

Напомним, Фольклориада пройдёт с 3 по 10 июля. В ней примут участие более 800 артистов. С 4 по 9 июля на главной концертной площадке форума, в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» пройдет фестиваль фольклора «Сердце Фольклориады». На концерте выступит участница Евровидения-2021 Манижа. Помимо нее в столицу Башкирии приедет рок-группа Plantec из Франции, Ulytau из Казахстана и российская популярная группа The Hatters. Из-за проведения мероприятия в центре Уфы перекроют дороги. С графиком можно ознакомиться в нашем материале. Также ранее Радий Хабиров открыл флешмоб национальных костюмов в честь начала Фольклориады.

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