В Уфе началась церемония открытия Всемирной Фольклориады

Напомним, Фольклориада пройдёт с 3 по 10 июля. В ней примут участие более 800 артистов. С 4 по 9 июля на главной концертной площадке форума, в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» пройдет фестиваль фольклора «Сердце Фольклориады». На концерте выступит участница Евровидения-2021 Манижа. Помимо нее в столицу Башкирии приедет рок-группа Plantec из Франции, Ulytau из Казахстана и российская популярная группа The Hatters. Из-за проведения мероприятия в центре Уфы перекроют дороги. С графиком можно ознакомиться в нашем материале. Также ранее Радий Хабиров открыл флешмоб национальных костюмов в честь начала Фольклориады.