В Уфе на Фольклориаде выступит более тысячи артистов

В Уфе на Фольклориаде выступит более тысячи артистов
В Уфе на Фольклориаде выступит более тысячи артистов
3 июля, 17:59КультураАлександра КонстантиноваФото: Mkset
Больше 1000 артистов примут участие в VI Всемирной Фольклориады 2021, которая пройдёт с 3 по 10 июля.

На мероприятии задействуют современную технику. Так, на Фольклориаде используют более 500 интеллектуальных световых приборов, 800 квадратных метров светодиодных экранов, уникальные механизмы и системы автоматизации, разработанные специально для церемонии открытия, десятки самых современных лазерных видеопроекторов, более 100 кВт звукового оборудования, дымовые и крио эффекты.

Напомним, сегодня, 3 июля, в 17:00 началась церемония открытия Фольклориады. С 4 по 9 июля на главной концертной площадке форума, в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» пройдет фестиваль фольклора «Сердце Фольклориады». На концерте выступит участница Евровидения-2021 Манижа. Помимо нее в столицу Башкирии приедет рок-группа Plantec из Франции, Ulytau из Казахстана и российская популярная группа The Hatters. Из-за проведения мероприятия в центре Уфы перекроют дороги. С графиком можно ознакомиться в нашем материале. Также ранее Радий Хабиров открыл флешмоб национальных костюмов в честь начала Фольклориады.

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