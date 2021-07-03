В Уфе на Фольклориаде выступит более тысячи артистов

На мероприятии задействуют современную технику. Так, на Фольклориаде используют более 500 интеллектуальных световых приборов, 800 квадратных метров светодиодных экранов, уникальные механизмы и системы автоматизации, разработанные специально для церемонии открытия, десятки самых современных лазерных видеопроекторов, более 100 кВт звукового оборудования, дымовые и крио эффекты.
Напомним, сегодня, 3 июля, в 17:00 началась церемония открытия Фольклориады. С 4 по 9 июля на главной концертной площадке форума, в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» пройдет фестиваль фольклора «Сердце Фольклориады». На концерте выступит участница Евровидения-2021 Манижа. Помимо нее в столицу Башкирии приедет рок-группа Plantec из Франции, Ulytau из Казахстана и российская популярная группа The Hatters. Из-за проведения мероприятия в центре Уфы перекроют дороги. С графиком можно ознакомиться в нашем материале. Также ранее Радий Хабиров открыл флешмоб национальных костюмов в честь начала Фольклориады.