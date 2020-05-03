«Не забава, а испытание»: Юрий Шевчук снова высказался о коронавирусе и гастролях
Лидер группы «ДДТ» поблагодарил врачей за работу буквально на передовой.
Рок-музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук ответила на вопросы поклонников своего творчества в Instagram.
- Коронавирус пройдет. Сейчас, конечно, много людей гибнет, и не забава получилась, а испытание для всех нас, это точно, - поделился размышлениями Шевчук и подчеркнул, что изменил свое отношение к данной угрозе, воспринимая ее совсем не так легко, как ранее.
Отдельно музыкант высказался о медиках, которые оказались на передовой борьбы за здоровье и жизнь людей.
- Ох, уважаемые доктора, все-таки в данный момент на вас страна держится. Огромное спасибо от всех нас! - написал Шевчук.
Помимо этого, Юрий Юлианович рассказал о своих любимых- фильмах. книгах и песнях и, конечно же, спел одну из них.
Напомним, концерт группы «ДДТ» в Уфе в рамках гастрольного тура к 40-летию творческого коллектива, запланирован на 19 июня, однако Юрий Шевчук не исключает. то он может быть перенесен, если ситуация с распространением коронавируса не нормализуется.
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Публикация от Группа ДДТ: (@ddt_band)