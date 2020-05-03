«Не забава, а испытание»: Юрий Шевчук снова высказался о коронавирусе и гастролях

Рок-музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук ответила на вопросы поклонников своего творчества в Instagram.

- Коронавирус пройдет. Сейчас, конечно, много людей гибнет, и не забава получилась, а испытание для всех нас, это точно, - поделился размышлениями Шевчук и подчеркнул, что изменил свое отношение к данной угрозе, воспринимая ее совсем не так легко, как ранее.

Отдельно музыкант высказался о медиках, которые оказались на передовой борьбы за здоровье и жизнь людей.

- Ох, уважаемые доктора, все-таки в данный момент на вас страна держится. Огромное спасибо от всех нас! - написал Шевчук.

Помимо этого, Юрий Юлианович рассказал о своих любимых- фильмах. книгах и песнях и, конечно же, спел одну из них.