В Уфе пройдет первый Межрегиональный фестиваль РГО «Торатау»

В Уфе с 19 по 20 марта состоится первый масштабный Межрегиональный фестиваль Русского географического общества «Торатау». Участники соберутся в столичном Конгресс-холле. Среди них будут как ученые, экологи и географы, так и просто путешественники и любители природы.

В рамках фестиваля пройдут дискуссии, лекции и научно-практические конференции. Участники смогут проникнуться подлинной атмосферой открытий и приключений, прослушав цикл лекций — «Древности Башкирии – новейшие археологические открытия», «Геология и здоровье», «История Урала», «Через Урал за 71 день», «Выходные с геологом», «Путешествие по Уралу».

Также состоится круглый стол «Геопарки Башкортостана», на котором ученые поделятся опытом по созданию природного парка «Янган-тау» и вхождению его в глобальную сеть ЮНЕСКО, а также обсудят перспективы развития нового республиканского Геопарка «Торатау».