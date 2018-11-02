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Спектакли башкирских театров попали в лонг-лист «Золотой Маски»
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Спектакли башкирских театров попали в лонг-лист «Золотой Маски»

Сегодня, 10:45КультураНадежда ВалитоваФото: bashopera.ru
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