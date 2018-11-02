Спектакли башкирских театров попали в лонг-лист «Золотой Маски»
На сайте главной театральной премии страны опубликован список самых заметных спектаклей сезона 2017-2018.
По итогам отбора жюри несколько спектаклей башкирских театров включены в лонг-лист.
Башкирский театр оперы и балета отмечен оперой Н. Римского-Корсакова «Царская невеста», оперой Гайдна «Лунный мир».
Русский драматический театр Салавата отметили за спектакль «Глумов» по пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты».
Отметим, что эксперты фестиваля смотрели премьеры сезона всех российских театров с октября 2017 года по 30 октября 2018 года. За время работы эксперты музыкального театра отсмотрели в видеозаписи, а также непосредственно в театрах – 302 спектакля из 38 городов России от Санкт-Петербурга до Анадыря, передает Башинформ.
Напомним, спектакль «Зулейха открывает глаза» Башкирского театра драмы им. М. Гафури отмечен сразу шестью номинациями, включая за лучшую драму, работу режиссера и лучшей женской роли.
По словам председателя экспертного совета «Золотой Маски» Александра Вислова, в этом году «Маска» побила своеобразный рекорд по количеству драматических спектаклей в конкурсе.
- Это не специально получилось, посчитали потом уже, — впервые общее количество спектаклей России, провинции перекрыло суммарное количество номинантов из Москвы и Петербурга: 16 российских спектаклей и 13 — Москва и Питер (на обеих сценах — на большой и малой). Впервые, насколько я помню, такое количество национальных театров — у нас три спектакля национальных театров в большой форме (Театр Камала, Театр Гафури, Саха театр) и плюс к этому, хоть спектакль на русском языке, но тоже один из ведущих наших национальных театров — Коми-Пермяцкий драматический театр имени Горького: известный, знаменитый, прославленный театр, но доселе ни разу не номинировавшийся, - рассказывает Вислов в интервью изданию «Театр».