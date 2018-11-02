Спектакли башкирских театров попали в лонг-лист «Золотой Маски»

По итогам отбора жюри несколько спектаклей башкирских театров включены в лонг-лист.

Башкирский театр оперы и балета отмечен оперой Н. Римского-Корсакова «Царская невеста», оперой Гайдна «Лунный мир».

Русский драматический театр Салавата отметили за спектакль «Глумов» по пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты».

Отметим, что эксперты фестиваля смотрели премьеры сезона всех российских театров с октября 2017 года по 30 октября 2018 года. За время работы эксперты музыкального театра отсмотрели в видеозаписи, а также непосредственно в театрах – 302 спектакля из 38 городов России от Санкт-Петербурга до Анадыря, передает Башинформ.

Напомним, спектакль «Зулейха открывает глаза» Башкирского театра драмы им. М. Гафури отмечен сразу шестью номинациями, включая за лучшую драму, работу режиссера и лучшей женской роли.

По словам председателя экспертного совета «Золотой Маски» Александра Вислова, в этом году «Маска» побила своеобразный рекорд по количеству драматических спектаклей в конкурсе.