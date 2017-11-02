В Одноклассниках выбрали 30 хедлайнеров для новогодней ночи

10% голосов за любимых артистов отдали люди до 18 лет, при этом порядка 50% проголосовавших пользователей – младше 35 лет.

В ночь с 30 на 31 октября в социальной сети Одноклассники завершилось голосование за артистов, которые примут участие в новогоднем эфире первого канала.

1,3 миллиона проголосовавших из России и стран зарубежья голосовали с 11 октября. Активнее всего голосовали жители Москвы – 15 процентов об общего числа. Также отличились Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск.

В голосовании лидерами стали Григорий Лепс, Ани Лорак и Наргиз. Напомним, изначально список участников, за которых предлагалось проголосовать, составлялся исходя из того, какую музыку слушают пользователи на страницах Одноклассников. Наша землячка, певица Земфира в топ рейтинга не вошла. Полный список ТОП-30 выглядит так: