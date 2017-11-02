В Одноклассниках выбрали 30 хедлайнеров для новогодней ночи

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10% голосов за любимых артистов отдали люди до 18 лет, при этом порядка 50% проголосовавших пользователей – младше 35 лет.
В ночь с 30 на 31 октября в социальной сети Одноклассники завершилось голосование за артистов, которые примут участие в новогоднем эфире первого канала.
1,3 миллиона проголосовавших из России и стран зарубежья голосовали с 11 октября. Активнее всего голосовали жители Москвы – 15 процентов об общего числа. Также отличились Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск.
В голосовании лидерами стали Григорий Лепс, Ани Лорак и Наргиз. Напомним, изначально список участников, за которых предлагалось проголосовать, составлялся исходя из того, какую музыку слушают пользователи на страницах Одноклассников. Наша землячка, певица Земфира в топ рейтинга не вошла. Полный список ТОП-30 выглядит так:
- Григорий Лепс 68238
- Ани Лорак 48804
- Наргиз 43728
- Полина Гагарина 42421
- Artik pres.Asti 39717
- Ленинград 36907
- Alekseev 35642
- Руки Вверх 33318
- Светлана Лобода 31346
- Алла Пугачева 30708
- Burito 30015
- Валерия 28627
- Баста 27999
- Ирина Аллегрова 27405
- Елена Ваенга 26883
- Юрий Шатунов 26877
- Макс Барских 25359
- Егор Крид 24813
- Dan Balan 21502
- MiyaGi & Эндшпиль 21110
- Serebro 20763
- Стас Михайлов 20705
- Натали 20324
- Филипп Киркоров 20315
- София Ротару 19198
- Время И Стекло 18435
- Стас Пьеха 17694
- IOWA 17598
- Грибы 17335
- Слава 16964
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