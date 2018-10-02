В Уфе выпустили новую книгу поэта Айдара Хусаинова “Адреналиния”

Поэт Айдар Хусаинов в этой книге собрал свои стихи, написанные в 2015-2017 годах. По словам автора, книга имеет карманный формат, а тираж – всего лишь 100 экземпляров.

Айдар Хусаинов – российский поэт, драматург и переводчик. Печатается как поэт с 1984 года. Первую книгу стихов «Оэ!» выпустил в 1991 году. Член редколлегии литературного журнала «Крещатик» (Мюнхен, ФРГ). Член Общественной Палаты при Президенте Республики Башкортостан (с 2009 г.). С 2012 года — главный редактор информационно-публицистической еженедельной газеты «Истоки». Живёт в Уфе.