В Уфе покажут британский документальный фильм о Рудольфе Нурееве

Режиссерами картины выступили известные документалисты, номинанты на премию BAFTA Джеки и Дэвид Моррисон. Свой выбор снять фильм о знаменитом танцовщике, чья карьера начиналась именно с уфимских театральных подмостков, они объяснили тем, что он прожил «потрясающую и невероятную жизнь, много боролся с системой».

- Это был человек, который постоянно выходил за рамки: за рамки политики, за рамки танцевального мира. Поэтому он привлек нас. Танец – искусство эфемерное. Скажем, после смерти Пабло Пикассо мы можем любоваться его картинами. А поскольку после смерти танцора его искусство умирает, мы хотели привлечь внимание к тому, что делал Нуриев. Танец не похож ни на музыку, ни на живопись, когда мы можем вернуться к произведению и еще раз увидеть исполнителя и его продукт,- цитирует слова режиссеров издание «Бизнес Онлайн».

Продюсер картины Тревор Битти рассказал, что фильм, несмотря на то, что он документальный, создатели хотели сделать «зрелищным».

- Мы могли бы пойти традиционным путем и сделать драматические вставки, в которых актеры ходят туда-обратно и что-то изображают. Но нам хотелось сделать зрелищный фильм, немного отойдя от документальности. Да, финансово это другие цифры. Но все ради искусства, - заключил он.

Большая часть фильма посвящена годам становления артиста и его пика популярности, тяжелых взаимоотношениях с советской властью. При этом создатели отмечают, что в фильм многое не вошло.

– У Нуреева была насыщенная жизнь. Как режиссер, ты должен уметь удерживать внимание зрителей и вытаскивать из биографии героя самые эффектные моменты, которые создают стихию. У нас был один из вариантов монтажа – трехчасовой. Его боятся все режиссеры, потому что знают, что как минимум 30 минут они должны будут убрать. Первый вариант монтажа фильма был 4,5 часа. Естественно, нам пришлось очень много работать, чтобы ужать фильм, - рассказал Джеки Мориссон.

На вопрос журналиста о том, почему премьера картины не состоялась в родных для Нуреева Уфе и Казани, режиссеры смущенно признались, что это их «упущение»:

Почему-то сперва мы совсем об этом не подумали. О Татарстане и Башкортостане мы вспомнили в последний момент. Сейчас мы хотим показать картину в родных краях Рудольфа. Это было бы красиво, - рассказала Моррисон.