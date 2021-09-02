Собчак сравнила свадьбу Моргенштерна из Уфы со свадьбами нулевых

Ксения Собчак рассказала о том, как прошла свадьба репера Моргенштерна и Дилары. Так, по мнению ведущей вечера, молодежь теперь «тусует» иначе, чем поколение нулевых. Например, если раньше нужно было раскачивать гостей для того самого праздничного настроения, то сейчас наоборот: «все реально сразу готовы броситься танцевать и веселиться. Тумблер „вкл — выкл“ щёлкает в одну секунду».
- Вкл - и ты идёшь тусить, угорать, прыгать в торт, прыгать на руки людям, орать, вести себя как рок-звезда семидесятых и устраивать лютый дикий трэш, - пишет Собчак.
Помимо этого, было отмечено, что на праздничный стол и выпивку тратится гораздо меньше средств, нежели раньше. По словам Собчак, дорогой алкоголь, шикарный праздничный стол и цветы Dior «это все нафиг никому не нужно».
- Алкоголь может быть паршивым: сойдет даже какой-нибудь сладкий просекко, который даже на дне рождения какой-нибудь Лены Лениной считался бы зашкваром, - считает ведущая.
Главное, чтобы картинка была красивая, визуал в приоритете, что нельзя сказать про дресс-код. Гости свадьбы, как пишет Собчак, надели, что пришлось.
Подытожила свою мысль Ксения Анатольевна тем, что давно она не была на мероприятиях, где все бы закончилось «ментами, обыскивающими лодку на предмет наркотиков».
Напомним, свадьба Моргенштрена и Дилары состоялась в последний день лета — 31 августа. Началось торжество в стиле 90-х, все как полагается, с выкупом невесты и с украшенной лентами и игрушками старенькой «Nexia». А продолжилось уже на черном теплоходе «Рио-1».