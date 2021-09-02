Собчак сравнила свадьбу Моргенштерна из Уфы со свадьбами нулевых

Ксения Собчак рассказала о том, как прошла свадьба репера Моргенштерна и Дилары. Так, по мнению ведущей вечера, молодежь теперь «тусует» иначе, чем поколение нулевых. Например, если раньше нужно было раскачивать гостей для того самого праздничного настроения, то сейчас наоборот: «все реально сразу готовы броситься танцевать и веселиться. Тумблер „вкл — выкл“ щёлкает в одну секунду».