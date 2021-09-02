Режиссер Радик Кудояров закончил работу над новым фильмом о войне

Завершилась работа над новым короткометражным фильмом Радика Кудоярова «Аттракцион». Это второй художественный опыт известного документалиста из Башкирии — ранее он снял короткометражку «Подарок». Фильмы объединяет один герой, кроме того, обе истории, по словам режиссера, вышли из его сценария полнометражного фильма о «неизбежном возмездии» на территории одной из европейских стран во время Второй мировой войны.
В основе «Аттракциона» реальный факт убийств заключенных в немецком концлагере Маутхаузен — их сбрасывали с так называемой «скалы парашютистов» в каменоломне. Первыми, кто погиб там в 1940 году, были британские диверсанты-парашютисты и их подопечные из числа голландских добровольцев. Таким жестоким образом развлекались охрана и начальство лагеря — вплоть до освобождения лагеря в 1945 году. Съемки проходили в феврале этого года, фильм снят на немецком языке.
Радик Кудояров подчеркивает в комментарии «Российской газете», что в наши дни также можно наблюдать всплеск жестокости, от которой люди пытаются скрыться, надеясь, что эта волна их не коснется, но — спрятаться негде, а нерешенная проблема обязательно догонит:
— Для меня война — это период, когда условности просто растворяются, маски сбрасываются. И любой человек — пленник или его охранник — стремятся выжить. Есть жизнь и смерть в чистом виде. И все попытки что-то объяснить, оправдать или оправдаться, мол, я выполнял приказ, эфемерны.
Также режиссер отметил, что собственный стимул к поиску истины появился у него в подростковом возрасте, когда он прочитал книгу Вениамина Каверина «Два капитана»:
— Мои документальные истории о дипломате Хакимове, генерале Шаймуратове, танцовщике Нурееве — это то, чему я научился у Каверина. Главный урок, который он мне преподал: справедливость существует.
Напомним, предыдущий фильм Радика Кудоярова «Подарок» был показан на нескольких десятках международных фестивалей и собрал ряд весомых наград. По словам режиссера, именно «Подарок» убедил некоторых актеров участвовать в его новом проекте.