Режиссер Радик Кудояров закончил работу над новым фильмом о войне

В основе «Аттракциона» реальный факт убийств заключенных в немецком концлагере Маутхаузен — их сбрасывали с так называемой «скалы парашютистов» в каменоломне. Первыми, кто погиб там в 1940 году, были британские диверсанты-парашютисты и их подопечные из числа голландских добровольцев. Таким жестоким образом развлекались охрана и начальство лагеря — вплоть до освобождения лагеря в 1945 году. Съемки проходили в феврале этого года, фильм снят на немецком языке.