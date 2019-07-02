В Уфимском районе планируют установить памятник Василию Чапаеву

С 6 по 7 июля в селе Красный Яр Уфимского района пройдет шестой военно-исторический фестиваль «Гроза над Белой», в рамках проведения которого будет установлен памятник командиру 25-й дивизии Красной армии В. И. Чапаеву.

На протяжении двух дней, реконструкторы воссоздадут события начала ХХ века, в ходе которых Красная Армия перешла в наступление на город Уфа. Для гостей фестиваля будут организованы передвижные выставки музеев Уфы, интерактивные площадки исторических клубов, танцевальный мастер-классы от студии исторического танца, занятия по штыковому бою и экскурсии в дом-музей 25-й стрелковой дивизии.