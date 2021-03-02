На музыкальный конкурс «Яңы Моң» Элвина Грея подали более 800 заявок

Через несколько дней в столице Башкирии соберутся 60 счастливчиков, которые прошли первый отборочный тур. Теперь им предстоит пройти второй этап кастинга. Элвин Грей также опубликовал в соцсетях список участников.
Премьер музыкального шоу состоится 13 марта.
Напомним, в октябре прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров назначил Элвина Грея советником по культуре. Артист заявил о создании башкирской «Фабрики звезд» на телеканале БСТ. Позже Элвин Грей выиграл грант главы РБ в 30 миллионов на свое музыкальное шоу.