На музыкальный конкурс «Яңы Моң» Элвина Грея подали более 800 заявок

На музыкальный конкурс «Яңы Моң» Элвина Грея подали более 800 заявок

Сегодня, 11:02КультураАнна КононоваФото: Instagram Элвин Грея
Первый этап кастинга Международного музыкального телевизионного конкурса «Яңы Моң», который организовал популярный певец Элвин Грей, завершился 25 января. По словам исполнителя, было подано более 800 заявок.

Через несколько дней в столице Башкирии соберутся 60 счастливчиков, которые прошли первый отборочный тур. Теперь им предстоит пройти второй этап кастинга. Элвин Грей также опубликовал в соцсетях список участников.

Премьер музыкального шоу состоится 13 марта.

Напомним, в октябре прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров назначил Элвина Грея советником по культуре. Артист заявил о создании башкирской «Фабрики звезд» на телеканале БСТ. Позже Элвин Грей выиграл грант главы РБ в 30 миллионов на свое музыкальное шоу.

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