Элвин Грей трогательно поздравил жену с днем рождения

Элвин Грей трогательно поздравил жену с днем рождения

Сегодня, 14:21КультураВалерия ПанаеваФото: vk.com
Сообщение появилось в официальной группе певца в соцсетях

Популярный певец Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, поздравил свою супругу Инзилю Фатхутдинову с днем рождения. Жене Элвина Грея исполнился 21 год.

- Дорогая, поздравляем тебя с праздником! Желаем утопать в любви, уважении и восхищении! Пусть в твоей жизни всегда будут цветы и сюрпризы, улыбки и хорошие события, счастье и радость, удача и везение! Инзиля, желаем всегда быть в окружении любящих тебя людей и преданных друзей, наполнять жизнь позитивными эмоциями и радостными событиями! Оставайся всегда столь же яркой, доброй и неповторимой. Будь всегда счастлива, - говорится в сообщении.

Напомним, 16 января состоялся никах Радика Юльякшина и Инзили Фатхутдиновой в ресторане Palladium «Ак Барс Арены». На торжество прибыла делегация из Башкирии в составе вице-премьера правительства Ахата Бадранова, председатель общественной палаты Ростислав Мурзагулов. Элвину Грею они подарили башкирский лук, а его супруге — нагрудник. Медовый месяц пара провела в Африке.

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