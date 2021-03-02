Элвин Грей трогательно поздравил жену с днем рождения

- Дорогая, поздравляем тебя с праздником! Желаем утопать в любви, уважении и восхищении! Пусть в твоей жизни всегда будут цветы и сюрпризы, улыбки и хорошие события, счастье и радость, удача и везение! Инзиля, желаем всегда быть в окружении любящих тебя людей и преданных друзей, наполнять жизнь позитивными эмоциями и радостными событиями! Оставайся всегда столь же яркой, доброй и неповторимой. Будь всегда счастлива, - говорится в сообщении.