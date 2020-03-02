Художница из Уфа выложила портрет режиссера «Паразитов» из живых червей
Девушка делает необычные арт-объекты в домашних условиях.
Уфимская художница Евгения Хайбуллина выложила портрет известного корейского режиссера Пон Джуна Хо. Девушка выбрала необычный, и в то же время символичный материал для создания арт-объекта – живых червей. Видео создания картины она выложила в свои социальные сети.
Ранее Медиакорсеть публиковала рецензию на фильм «Паразиты». Кинокартина из Южной Кореи стала главным триумфатором Оскара-2020. Создателям достались статуэтки за лучший фильм, лучший международный фильм, а также награды за сценарий и режиссуру.
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Публикация от Evgenia Khaibullina (@art__wizards)
Известно, что уроженка Башкирии нередко балует звезд эстрады и шоу-бизнеса своими необычными подарками. В конце 2019 года Сергей Шнуров – фронтмен группы «Ленинград» – получил от Евгении портрет, сделанный из сигарет.