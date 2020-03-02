Художница из Уфа выложила портрет режиссера «Паразитов» из живых червей

Уфимская художница Евгения Хайбуллина выложила портрет известного корейского режиссера Пон Джуна Хо. Девушка выбрала необычный, и в то же время символичный материал для создания арт-объекта – живых червей. Видео создания картины она выложила в свои социальные сети.

Ранее Медиакорсеть публиковала рецензию на фильм «Паразиты». Кинокартина из Южной Кореи стала главным триумфатором Оскара-2020. Создателям достались статуэтки за лучший фильм, лучший международный фильм, а также награды за сценарий и режиссуру.