Братья Сафроновы: «Во время съемок нашего телешоу в студии дежурила скорая»

На смену волнению пришел азарт

– Как родился проект «Империя Иллюзий: Братья Сафроновы»?

Сергей: Когда ушли такие мастера, как Амаяк Акопян, Игорь Кио, иллюзионный жанр исчез из поля зрения широкой публики. И мы с 2002 года возрождаем его. До «Империи…» показывали разные уличные номера на телевидении, устраивали масштабные представления на площадях: исчезали танки, поезда, самолеты. Показать трюк не так уж сложно. Другое дело – сделать из трюка захватывающий номер с цепляющим сюжетом, декорациями, хореографией.

Илья: Над номерами работали все вместе, а собственно соревнование началось, когда мы выступали перед зрителями и судьями. Пока готовили трюки, не задумывались над тем, чтобы отличиться. Но когда вышли на сцену, увидели зрителей и судей, то быстро встроились в формат «магической битвы». Оказалось, что братья Сафроновы – очень азартные люди, которые не прочь померяться силами!

Андрей: Кто из нас троих сильнее – вопрос открытый. Нам хотелось не просто померяться силами, важно было это сделать перед всем миром. Мы усложнили задачу: пригласили звезд и взялись за то, чтобы обучить их трюкам за неделю. Таким образом, жюри оценивает не только нас как иллюзионистов, но и как учителей, способных передать иллюзионный дар. Эта идея легла в основу проекта: совместные номера плюс сольные номера звезд.

– А как появилась рубрика «Киноиллюзия»?

Илья: Для шоу мы придумали оригинальный жанр. В нем полноценные трюки встраиваются в любимые фильмы. Так, мы сняли свой вариант эпизода из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Я сыграл в нем роль шведского посла, который приходит с дипломатическим визитом к Ивану Грозному. Исполнил иллюзию под названием «Метаморфозы». Меня крепко связывают, сажают в мешок, мешок помещают в сундук, крышка его закрывается, но через пару мгновений я оказываюсь на свободе! В другом эпизоде, который снимался на заброшенном заводе, я попадал в лапы бандитской группировки из боевика «Безумный Макс». Тут задача была посложней: меня связали не веревками, а толстыми цепями, и заточили в железный ящик, который подняли высоко над землей. Одновременно связали и подняли в воздух над острыми штыками мою девушку. За короткий срок я должен был освободиться и вызволить подругу. Каждый из номеров снимался одним дублем, без монтажа и компьютерных спецэффектов. И если ты заранее все продумал, рассчитал и отрепетировал, сложностей не возникнет. А мы выкладывались на все 100 %. Сложности были с тем, чтобы синхронизировать работу операторов, технической группы, ассистентов, актеров, которые принимали участие в эпизодах. Приходилось повторять все по два-три раза. Мне понравилось работать в таком формате: я выпускник Щепкинского театрального училища, актер театра и кино. После выпуска я не использовал драматические навыки целых 13 лет! Ощущения от игры в мини-фильмах были великолепными.

Сергей: Представьте себе огромный бетонный бункер. Я похитил оружие будущего, меня преследует охрана. Я сел в машину, разогнался и на огромной скорости врезался в стену. Эта иллюзия снималась в огромном резервуаре, где раньше хранился запас воды на случай войны. Чтобы снять эпизод, мы вызвали специальную машину и через небольшое отверстие в потолке спустили вниз автомобиль и телевизионный кран.

– Сложно было снимать эти иллюзии за один дубль?

Андрей: Какие-то трюки зависят только от нас, но есть иллюзии, которые зависят от пиротехников, каскадеров, ассистентов. Снимать такие номера с одного дубля было очень непросто. Все долго репетировалось, и каждая ошибка в кадре вела к тому, что надо было начинать сначала. Порой нам не хватало целого дня, чтобы снять номер. Ведь мы хотели добиться эффекта присутствия: зритель, сидя перед экраном, видит то же, что происходило на съемочной площадке.

– Вы волновались перед выходом на сцену, к публике?

Сергей: Первый день работы перед зрителями был самым нервозным: руки дрожали, сердце из груди выпрыгивало. Пропал даже аппетит! Мы только-только познакомились с весьма скептически настроенными судьями, было непонятно, как они на нас отреагируют. Но после первого трюка Тигран Кеосаян заявил: «Если это только первый номер, то я представить не могу, что нас ждет дальше! Я думал, нам покажут иллюзионную ерунду, а мы увидели такие вещи!». Волнение потихоньку стало уходить. Наступило спокойствие. Я ощутил огромное желание победить!

Как Костюшкин штанов лишился

– Как вы оцениваете судейство? Все было объективно?

Илья: Не бывает, чтобы все было только объективно или субъективно! Иногда возникало ощущение, что в жюри сидят настоящие иллюзионисты. Я слышал вполне профессиональные суждения по поводу происходящего на сцене. У меня даже сложилось впечатление, что Тигран Кеосаян специально смотрел дома какие-то фокусы, чтобы понять их сложность и технологию. Такой профессиональный подход к судейству приятен, потому что российский зритель, как правило, не очень хорошо знаком с иллюзионным жанром. Для многих я и мои коллеги –люди в звездных плащах, которые совершают пассы волшебной палочкой и достают из цилиндра кролика. Хотя на деле этот номер очень редок. От Дмитрия Шепелева я ждал жесткого подхода, что он будет меня «валить». Такое ощущение возникло после критики первого номера. Но в трудные моменты нас всегда спало чувство юмора ведущего – Алексея Чумакова.

Андрей: Кстати, Дмитрию Шепелеву больше всего понравился номер, где мы устраивали «иллюзионистский стриптиз» со Стасом Костюшкиным. Мы разыграли на сцене соревнование между двумя волшебниками с исчезающим шелковым платочком. Сначала платок просто пропадает в руках Стаса. Я усложняю фокус: растворяю в воздухе платочек, закатав рукава. Стас делает ставку: снимает пиджак. Потом на сцену падают сорочки и даже брюки, и каждый раз нам удается сделать этот кусочек ткани невидимым!

– Кого из звезд мы увидим в программе в качестве учеников волшебников?

Андрей: В моей команде выступают Сергей Писаренко, Антон Беляев, Доминик Джокер, Стас Костюшкин, Михаил Башкатов, Мария Горбань. Мы думали, что людям, работающим на сцене и в кино, будет легко. Но на практике выяснилось, что это сложный жанр для освоения. Для нас не представляет трудности выучить номер, это наша профессия, но для тех, кто никогда не занимался этим, – это большой труд. В какие-то моменты нам приходилось изменять номера, делать не то, что запланировано. Были и обратные ситуации. Когда мы готовили номер с Михаилом Башкатовым, у актера все получалось так хорошо, что мы стали придумывать новые элементы, которые усложняли выступление.

Илья: У меня чисто женская команда. Мне как наставнику было интересно научить иллюзиям как раз тех, кто не обладает ярко выраженными способностями в этой области.

– Как оцениваете способность ваших учеников к иллюзиям?

Сергей: Однажды Дэвид Копперфильд справедливо заметил: «Порой впечатляет не сам фокус, а личность, которая его показывает». Наши звезды не только на высоком уровне показывали номера, но и эффектно их преподносили. Все звездные гости – наши хорошие друзья. Когда они видят восхищенные глаза зрителей, слышат овации после номеров, говорят: «Я хочу научиться этому!». Многие выучили не один-два трюка из «обязательной программы», а несколько, чтобы показать потом своим близким и друзьям!

Иллюзия – штука опасная

– На съемках были какие-нибудь забавные случаи?

Сергей: Пока репетировал телепортацию из клетки в конец зала для номера с Запашными, роль полосатого хищника играл техник. Он натуралистично рычал, и это было очень смешно. Но когда в студии появился настоящий тигр, смеяться расхотелось. Я осознал, что мне реально придется войти в клетку к хищнику – без Запашных пришлось бы очень туго. Еще во время репетиции я чуть было не сжег Сати Казанову, переборщил с бензином.

– На подготовку какого номера у вас ушло больше всего времени и сил?

Андрей: Самым сложным был первый съемочный день: надо было сделать три номера. Один из них носил рабочее название «Погоня». За Сергеем гнались бандиты, он садился в машину, разгонялся, врезался в стену, исчезал и появлялся наверху здания целым и невредимым. Во втором меня привязывали к стулу, обливали бензином, поджигали, а для верности роняли сверху еще и железный контейнер. В тот же день мы сняли эпизод «Бойцовский клуб». В нем Илья вступает в неравный бой с громилой и одерживает верх. Эти иллюзии мы снимали целые сутки. Исполнение номера занимает пять минут, а вот подготовка к нему – пять часов! Еще в одном номере меня заковывали в наручники, помещали в аквариум с водой, а сверху закрывали крышкой. Меньше чем за две минуты я должен был освободиться от оков и выбраться. Репетировал месяца два, сначала без воды и крышки. Но в итоге нахлебался воды будь здоров! Опасность для исполнителя присутствует в каждом номере. Например, в трюке «Капкан» Сергей, связанный, в смирительной рубашке висит вверх ногами в огромной металлической ловушке. Однажды во время наших выступлений он не успел освободиться, и капкан зацепил его за руку. Было море крови, брату наложили восемь швов. И это происходило прямо на сцене, в Новый год! Серьезная травма была и у меня. Нужно было быстро скрыться в маленькой нише, я прыгнул, но неудачно приземлился. Итог – перелом лодыжек и два месяца в гипсе.

– На съемках проекта «Империя Иллюзий: Братья Сафроновы» дежурила «скорая»?

Андрей: Когда ставились опасные трюки, то в обязательном порядке присутствовали медики, спасатели, каскадеры. Каскадеры нам запрещали начинать трюк, если на площадке нет «скорой помощи».

– У шоу будет продолжение?

Сергей: Потенциала проекта хватит и на три сезона. Не раскрывая всех карт, сообщу, что нового соревнования с Ильей и Андреем не будет.

– Над какими проектами помимо «Империи Иллюзий» вы сейчас работаете?

Сергей: Вместе с режиссером и продюсером Алексеем Голубевым сняли мистический фильм ужасов по моему сценарию в заброшенной деревне. Название – «Гиблое место. Экстрасенсы». Причем съемочная группа не знала, куда мы все едем. Все происходило импровизационно, мы столкнулись с совершенно непонятными, пугающими вещами. Это мое первое кинодетище, я им очень горжусь, и надеюсь, что уже этой зимой фильм выйдет в прокат. Еще мы с Алексеем начали съемки фэнтези-проекта «Книга ведьм». Его премьера состоится зимой следующего года. Кроме того, сбылась моя давняя мечта, я сыграю на одной площадке с культовым актером Рутгером Хауэром. Я фанат фильмов с его участием. И совсем скоро начнется грандиозное ледовое шоу с Евгением Плющенко с нашим участием.

– Какими качествами должен обладать человек, который хочет быть иллюзионистом?

Сергей: Он должен быть фанатом своего дела, трудоголиком. Это правило успеха для любой области. Нужна хорошая физическая форма. Еще нужно учитывать, что иллюзии – очень дорогая профессия. Многие талантливые люди, зарабатывая первые большие деньги, тратили их на машины и квартиры. Итог – «зависание» на уровне корпоративов. Мы даже первые скромные гонорары вкладывали в любимое дело.

– У вас пытались выведать секреты иллюзий?

Андрей: С этим мы сталкиваемся постоянно. Во время или после концерта нас засыпают вопросами. Это признак того, что задача выполнена на пять с плюсом. Но наш один: «Это магия! Верьте в чудеса!».

Полина ВИКТОРОВА.

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